Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – один из самых недооцененных игроков в НБА»
Эрик Споэльстра похвалил защитника «Бостона» Деррика Уайта.
«Деррик Уайт – один из самых недооцененных игроков в лиге, потому что он приносит пользу на обеих сторонах площадки», – сказал главный тренер «Майами».
Уайт набрал 20 очков, сделал 4 передачи и 3 подбора в пером матче серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94).
1. Недооценные.
2. Переоцененные.
САС ни на что особо не претендовали в том году, а Уайт не отмечался как выдающийся защитник на общекомандном фоне, как и не являлся топовым шутером, имел всего навсего около 30%. Уайта брали в первую очередь за розыгрыш (у того Бостона был неудачный эксперимент со Шрёдером, поэтому они захотели разбавить его опрометчивый розыгрыш и айзобол Джеев осторожным розыгрышем Уайта, который имел отличное плюсовое соотношение передач к потерям).
Подытожив - САС не отдавали того же самого Уайта, которого мы видим сейчас. Влияние ли это Удоки или же замечательный прогноз Стивенса - история умалчивает. Да и тот факт, что тот пик за Уайта Шпоры использовали не очень грамотно - сюда же.
Собственно, как это и происходит очень часто, задним умом всё кажется гораздо проще.
Просто напомню, что ГСВ в свое время долго думал, а не стоит ли им поменять Карри и оставить Монту Эллиса. Сейчас это нам кажется фактом из параллельной вселенной.