Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – один из самых недооцененных игроков в НБА»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Эрик Споэльстра похвалил защитника «Бостона» Деррика Уайта.

«Деррик Уайт – один из самых недооцененных игроков в лиге, потому что он приносит пользу на обеих сторонах площадки», – сказал главный тренер «Майами».

Уайт набрал 20 очков, сделал 4 передачи и 3 подбора в пером матче серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94).

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8 комментариев
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Чтение подобных одинаковых новостей про очередного #some_player приводит к мысли, что в НБА есть только два типа игроков:

1. Недооценные.
2. Переоцененные.
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Ответ quznez
Как же Попович его отпустил? От Бостона 70 на 4 получил, САСам не нужен был крепкий защер? Кто в курсе, объясните.
Ходило мнение, что за него даже переплатили, так как на тот момент Ричардсон имел около 40% из-за дуги и был лучшим шутером того бедового Бостона начала сезона 21-22, так ещё и приплатили пиком 1 раунда.
САС ни на что особо не претендовали в том году, а Уайт не отмечался как выдающийся защитник на общекомандном фоне, как и не являлся топовым шутером, имел всего навсего около 30%. Уайта брали в первую очередь за розыгрыш (у того Бостона был неудачный эксперимент со Шрёдером, поэтому они захотели разбавить его опрометчивый розыгрыш и айзобол Джеев осторожным розыгрышем Уайта, который имел отличное плюсовое соотношение передач к потерям).

Подытожив - САС не отдавали того же самого Уайта, которого мы видим сейчас. Влияние ли это Удоки или же замечательный прогноз Стивенса - история умалчивает. Да и тот факт, что тот пик за Уайта Шпоры использовали не очень грамотно - сюда же.
Собственно, как это и происходит очень часто, задним умом всё кажется гораздо проще.
Просто напомню, что ГСВ в свое время долго думал, а не стоит ли им поменять Карри и оставить Монту Эллиса. Сейчас это нам кажется фактом из параллельной вселенной.
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+8
Ответ quznez
Как же Попович его отпустил? От Бостона 70 на 4 получил, САСам не нужен был крепкий защер? Кто в курсе, объясните.
Его вроде отпустили, потому что Сперс особо ничего не светило в плане великих достижений
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Как же Попович его отпустил? От Бостона 70 на 4 получил, САСам не нужен был крепкий защер? Кто в курсе, объясните.
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Ответ Air Rodman
Чтение подобных одинаковых новостей про очередного #some_player приводит к мысли, что в НБА есть только два типа игроков: 1. Недооценные. 2. Переоцененные.
Так и есть у общественного мнения. Даже таких суперзвезд как Леброн, Йокич или Луку иногда считают переоцененными.
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