Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – один из самых недооцененных игроков в НБА»

Эрик Споэльстра похвалил защитника «Бостона» Деррика Уайта.

« – один из самых недооцененных игроков в лиге, потому что он приносит пользу на обеих сторонах площадки», – сказал главный тренер « ».

Уайт набрал 20 очков, сделал 4 передачи и 3 подбора в пером матче серии плей-офф между « » и «Майами» (114:94).