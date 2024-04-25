Эрик Споэльстра: «Калеб Мартин постоянно оставляет свой отпечаток на игре»

Эрик Споэльстра высоко оценил вклад Калеба Мартина в победу «Майами».

« обладает высочайшим соревновательным духом, он наш фактор «икс». Это не означает, что он всегда будет набирать много очков, как сегодня. Но он постоянно оставляет свой отпечаток на игре. Всегда привносит в игру конкурентный настрой, лидерство, свой голос, свою радикальность. Сегодня нам понадобились и его трехочковые, и другие действия в атаке. Но он отличился и в защите», – заключил главный тренер «Майами».

Форвард «Хит» набрал 21 очко, реализовав 7 из 12 бросков с игры и 5 из 6 трехочковых.

« » победил « » со счетом 111:101 во второй игре и сравнял счет в серии – 1-1.