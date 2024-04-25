Эрик Споэльстра: «Калеб Мартин постоянно оставляет свой отпечаток на игре»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Калеб Мартин Баскетбол

Эрик Споэльстра высоко оценил вклад Калеба Мартина в победу «Майами».

«Калеб Мартин обладает высочайшим соревновательным духом, он наш фактор «икс». Это не означает, что он всегда будет набирать много очков, как сегодня. Но он постоянно оставляет свой отпечаток на игре. Всегда привносит в игру конкурентный настрой, лидерство, свой голос, свою радикальность. Сегодня нам понадобились и его трехочковые, и другие действия в атаке. Но он отличился и в защите», – заключил главный тренер «Майами».

Форвард «Хит» набрал 21 очко, реализовав 7 из 12 бросков с игры и 5 из 6 трехочковых.

«Майами» победил «Бостон» со счетом 111:101 во второй игре и сравнял счет в серии – 1-1.

 

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2 комментария
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Мартин вчера был хорош !!!
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