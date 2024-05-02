Пини Гершон: «Эргин Атаман больше говорит, чем тренирует»

Бывший тренер «Маккаби» Пини Гершон резко высказался об Эргине Атамане.

Победитель Евролиги-2004 и 2005 во главе израильского клуба прокомментировал скандальную серию плей-офф между « » и «Маккаби».

« говорит больше, чем тренирует. Понимаю, под каким он давлением, но он ближе к тому, чтобы тренировать в Турции, чем в Греции, в следующем сезоне», – заявил Гершон.

« » и «Панатинаикос» сыграют в четвертом матче серии (2-1) в Белграде 2 мая в 21:45. Израильтяне будут иметь возможность пройти в следующий раунд плей-офф.