Пини Гершон: «Эргин Атаман больше говорит, чем тренирует»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Пини Гершон Панатинаикос Баскетбол

Бывший тренер «Маккаби» Пини Гершон резко высказался об Эргине Атамане.

Победитель Евролиги-2004 и 2005 во главе израильского клуба прокомментировал скандальную серию плей-офф между «Панатинаикосом» и «Маккаби».

«Атаман говорит больше, чем тренирует. Понимаю, под каким он давлением, но он ближе к тому, чтобы тренировать в Турции, чем в Греции, в следующем сезоне», – заявил Гершон.

«Маккаби» и «Панатинаикос» сыграют в четвертом матче серии (2-1) в Белграде 2 мая в 21:45. Израильтяне будут иметь возможность пройти в следующий раунд плей-офф.

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