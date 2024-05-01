Эргин Атаман: «На 100 процентов уверен, что мы выиграем четвертый матч»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскетбол

Эргин Атаман уверен, что «Панатинаикос» сравняет счет в серии с «Маккаби» (1-2).

«Все команды в плей-офф, кроме «Реала», испытывают давление. Но такова жизнь.

Я надеюсь, что мы сыграем намного лучше, чем вчера, и я на 100 процентов уверен, что мы выиграем четвертый матч и вернем серию в ОАКА», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

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3 комментария
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Ну типа, мужик сказал-мужик сделал!
Он ведь к тому же как мужик обещал что если не пройдут Маккаби его в следующем сезоне не будет в ПАО. Посмотрим насколько у него слова не расходятся с делом.
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Самоуверенный и самовлюбленный турецкий таракан
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Ответ Arturitto
Самоуверенный и самовлюбленный турецкий таракан
Он видимо слегка подзабыл что Маккаби в этом сезоне провел с Пао 6 матчей и 5 матчей выиграл, и причём два из них в Греции.
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