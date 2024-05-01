Эргин Атаман: «На 100 процентов уверен, что мы выиграем четвертый матч»

Эргин Атаман уверен, что «Панатинаикос» сравняет счет в серии с «Маккаби» (1-2).

«Все команды в плей-офф, кроме «Реала», испытывают давление. Но такова жизнь.

Я надеюсь, что мы сыграем намного лучше, чем вчера, и я на 100 процентов уверен, что мы выиграем четвертый матч и вернем серию в ОАКА», – сказал главный тренер « ».