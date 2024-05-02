Эргин Атаман: «Я уверен в своей команде»

«Панатинаикос» проведет четвертую игру против «Маккаби».

Греческий клуб уступает в серии до трех побед со счетом 1-2.

«Мы покажем свою игру. Конечно, отличный игрок, и им повезет, если он выйдет на площадку. Но после этих трех игр я все еще уверен в нашей итоговой победе. Считаю, что мы показывали лучший баскетбол в первых двух матчах и проиграли один из них в последнем владении. В третьей встрече « » был лучше, мы не заслуживали победы, но все равно уступили только под сирену.

Я уверен в своей команде, они демонстрировали характер весь сезон. Ожидаю большего от тех, кто пока не показал себя», – заявил главный тренер « » .