Эргин Атаман: «Я уверен в своей команде»
«Панатинаикос» проведет четвертую игру против «Маккаби».
Греческий клуб уступает в серии до трех побед со счетом 1-2.
«Мы покажем свою игру. Конечно, Уэйд Болдуин отличный игрок, и им повезет, если он выйдет на площадку. Но после этих трех игр я все еще уверен в нашей итоговой победе. Считаю, что мы показывали лучший баскетбол в первых двух матчах и проиграли один из них в последнем владении. В третьей встрече «Маккаби» был лучше, мы не заслуживали победы, но все равно уступили только под сирену.
Я уверен в своей команде, они демонстрировали характер весь сезон. Ожидаю большего от тех, кто пока не показал себя», – заявил главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман.