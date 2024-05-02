Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Барселоной» (1-2), «Маккаби» сыграет с «Панатинаикосом» (2-1)
Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Барселону» (1-2). Израильский «Маккаби» сыграет с греческим «Панатинаикосом» в Белграде (2-1).
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 2 мая, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
«Барселона» ведет в серии – 2-1.
- Дата проведения
- 2 мая, 21.45, «Штарк Арена»
«Маккаби» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.