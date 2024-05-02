Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Барселоной» (1-2), «Маккаби» сыграет с «Панатинаикосом» (2-1)

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Панатинаикос Барселона Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.

Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Барселону» (1-2). Израильский «Маккаби» сыграет с греческим «Панатинаикосом» в Белграде (2-1).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Олимпиакос Греция  –  Барселона Испания
Дата проведения
2 мая, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 2-1.

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
2 мая, 21.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

«Маккаби» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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