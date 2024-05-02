Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали 50 очков на двоих и вывели «Бостон» во второй раунд плей-офф

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«Селтикс» разгромили «Хит» со счетом 118:84.

«Бостон» закрыл серию первого раунда плей-офф – 4-1. Наиболее результативными в составе команды в матче стали защитники Деррик Уайт и Джейлен Браун.

На счету Уайта 25 очков и 5 подборов при 8 из 13 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Браун набрал 25 очков и 6 подборов, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 2 из 5 штрафных.

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3 комментария
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