Деррик Уайт и Джейлен Браун набрали 50 очков на двоих и вывели «Бостон» во второй раунд плей-офф

«Селтикс» разгромили «Хит» со счетом 118:84.

« » закрыл серию первого раунда плей-офф – 4-1. Наиболее результативными в составе команды в матче стали защитники и .

На счету Уайта 25 очков и 5 подборов при 8 из 13 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Браун набрал 25 очков и 6 подборов, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 2 из 5 штрафных.