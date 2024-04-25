Джимми Батлер поиздевался над «Бостоном» после гостевой победы «Майами» (111:101)

Джимми Батлер выложил шуточный коллаж после победы «Хит».

« » сравнял счет в серии с «Селтикс» (1-1) после поражения в первой встрече. Этот результат стал пятым при Эрике Споэльстра в ситуации, когда команда проигрывала матч на 20 очков, а затем побеждала с преимуществом в 10 и более в плей-офф, что является уникальным достижением.

«Перед серией Батлер написал мне, чтобы я взял команду и лидерство на себя. Все пришли играть в баскетбол. Мы крупно проиграли в первом матче, но все нашли в себе силы на достойный ответ», – сказал защитник после игры.

После встречи выложил в Инстаграм шуточный коллаж, заменив лицо на свое на картинке с цитатой «не позволяйте нам взять одну игру». Браун произнес эти слова после того, как «Майами» повел 3-0 в финале конференции прошлого сезона. Серия закончилась с результатом 4-3 в пользу «Хит».