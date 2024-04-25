Джимми Батлер поиздевался над «Бостоном» после гостевой победы «Майами» (111:101)

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джейлен Браун Тайлер Хирро Баскетбол

Джимми Батлер выложил шуточный коллаж после победы «Хит».

«Майами» сравнял счет в серии с «Селтикс» (1-1) после поражения в первой встрече. Этот результат стал пятым при Эрике Споэльстра в ситуации, когда команда проигрывала матч на 20 очков, а затем побеждала с преимуществом в 10 и более в плей-офф, что является уникальным достижением.

«Перед серией Батлер написал мне, чтобы я взял команду и лидерство на себя. Все пришли играть в баскетбол. Мы крупно проиграли в первом матче, но все нашли в себе силы на достойный ответ», – сказал защитник Тайлер Хирро после игры.

После встречи Батлер выложил в Инстаграм шуточный коллаж, заменив лицо Джейлена Брауна на свое на картинке с цитатой «не позволяйте нам взять одну игру». Браун произнес эти слова после того, как «Майами» повел 3-0 в финале конференции прошлого сезона. Серия закончилась с результатом 4-3 в пользу «Хит».

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6 комментариев
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>Этот результат стал пятым при Эрике Споэльстра в ситуации, когда команда проигрывала матч на 20 очков, а затем побеждала с преимуществом в 10 и более в плей-офф, что является уникальным достижением.

Споэльстра=Пьюр 👏🏻
+11
-3
+8
Ответ Heyarager
Главный балабол лиги в деле)
как и главные чокеры )))
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+2
Ответ Heyarager
Главный балабол лиги в деле)
аргументируй
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Ответ Kluivert-88
Майами проиграют серию, Батлер скажет "просто меня не было, но ничего, вот в следующем году я уж точно всем покажу"🤣 ничего не меняется
он дважды в финал Хит выводил, вот уж балабол))
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