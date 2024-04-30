Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 38 очков в 4-м матче с «Хит»
Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф.
В четвертом матче серии первого раунда с «Майами» защитник «Бостона» записал на свой счет 38 очков.
«Селтикс» победили 102:88 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд – 3-1.
За 41 минуту Уайт также набрал 4 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота при 15 из 26 с игры (8 из 15 из-за дуги).
Так что Уайт молодец и Попович еще поборется за чемпионат с Вемби