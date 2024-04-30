Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 38 очков в 4-м матче с «Хит»

Теги Бостон Майами НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф.

В четвертом матче серии первого раунда с «Майами» защитник «Бостона» записал на свой счет 38 очков.

«Селтикс» победили 102:88 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд – 3-1.

За 41 минуту Уайт также набрал 4 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота при 15 из 26 с игры (8 из 15 из-за дуги).

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6 комментариев
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Деррик Уайт невероятно талантливый игрок, и возможно один из самых недооцененных
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Ответ shooter77
Тэйтум никак не может быть МВП сезона. Хотя бы потому, что он даже не МВП Бостона, лучший игрок команды в совокупности именно Уайт.
Присутствие Татума даёт возможность набирать очки тиммейтам
+5
0
+5
Тэйтум никак не может быть МВП сезона. Хотя бы потому, что он даже не МВП Бостона, лучший игрок команды в совокупности именно Уайт.
+4
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Попович и его штаб воспитали очередного крутого игрока из подвалов драфта. Помню как Уайт после драфта говорил по телефону с Попом, а Шон Эллиот и Робинсон сказали, типа, траст Поп энд эврисинг вил би файн.
Так что Уайт молодец и Попович еще поборется за чемпионат с Вемби
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Непросто играть против команды, четвертая опция которой может играть в ПО вот так
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Ответ Russell Westbrook
Присутствие Татума даёт возможность набирать очки тиммейтам
Блин, прямо как про Танасиса
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