Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф – 38 очков в 4-м матче с «Хит»

Деррик Уайт обновил личный рекорд результативности в плей-офф.

В четвертом матче серии первого раунда с « » защитник « » записал на свой счет 38 очков.

«Селтикс» победили 102:88 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд – 3-1.

За 41 минуту также набрал 4 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота при 15 из 26 с игры (8 из 15 из-за дуги).