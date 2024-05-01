Майк Конли во второй раз в карьере признан лучшим партнером по команде

Теги Миннесота НБА Майк Конли Микэл Бриджес Джейлен Брансон Баскетбол

Майк Конли признан лучшим партнером по команде сезона НБА-2023/24.

Разыгрывающий «Миннесоты» получит награду во второй раз в карьере. Впервые Конли был признан лучшим партнером по команде в сезоне-2018/19.

Конли получил 51 голос за первое место и 1 172 баллов, обойдя Микэла Бриджеса из «Бруклина» (47, 1041 очко) и Джейлена Брансона из «Нью-Йорка» (29, 783).

Номинантами на награду также были Ти Джей Макконнелл («Индиана»), Джордж Ньянг («Кливленд»), Эл Хорфорд («Бостон»), Лэрри Нэнс («Новый Орлеан»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Денвер»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Харрисон Барнс («Сакраменто») и Маркелл Фульц («Орландо»).

Награда имени Тваймена-Стоукса вручается с сезона-12/13. С помощью нее лига отмечает баскетболиста, показавшего себя наилучшим образом как партнер по команде с помощью лидерских качеств на площадке и за ее пределами, игрок должен быть предан своему клубу и являться образцом для подражания для других баскетболистов НБА.

От каждой конференции номинировано по 6 игроков. От одной команды не может быть номинировано больше одного игрока. В голосовании участвуют действующие игроки лиги.

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Бобана опять прокатили
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