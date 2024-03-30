Майк Конли о ситуации с продажей «Миннесоты»: «Не думаю, что это особо сказывается на игроках»

Майк Конли отреагировал на новость об отмене сделки по продаже «Вулвз».

Разыгрывающий «Миннесоты» ответил на вопрос, сказывается ли ситуация с отменой продажи клуба на баскетболистах.

«Не думаю, что это особо сказывается на игроках. Скорее, на имидже команды, на ауре, которая ее окружает, немного. Но волнует ли это игроков? Скорее, мы реагируем в духе: «Вау, ничего себе». А потом идем в комнату для аналитических разборов и смотрим видео с Йокичем, Джамалом Мюррэем, Портером, думаем о них.

Это уникальная ситуация, на которую мы при этом никак не можем повлиять. Так что просто продолжаем делать свою работу», – заявил .

«Вулвз» в пятницу победили «Наггетс» и поднялись на 1-е место в таблице Западной конференции.