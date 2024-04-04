Энтони Эдвардс о прогрессе команды перед плей-офф: «Мы стали доверять Руди Гоберу»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс выделил причину успеха команды.

«Мы стали доверять . Думаю, это главное. Вся команда – я, , , , , Наз Рид, Карл-Энтони Таунс – мы все доверяем ему, как один. Мы знаем, что он поймает передачу и примет правильное решение. Исполнит штрафной. Простые вещи, но они очень важны.

Он работает изо всех сил. Доверие к нему стало важнейшим элементом нашей игры.

Он как брат. Мы постоянно общаемся, на площадке и вне ее. Переругиваемся в игре. Переписываемся после.

Сейчас все доверяют ему на 100%. И он принимает правильные решения в игре каждый раз», – рассказал Эдвардс.

«Миннесота» одержала победу над «Торонто» со счетом 133:85 и занимает первое место в Западной конференции с результатом 53-23.