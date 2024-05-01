Энтони Дэвис: «Буду все лето уговаривать Леброна остаться в «Лейкерс»
Энтони Дэвис надеется, что Леброн Джеймс останется в «Лейкерс».
«Считаю, что мы здорово дополняем друг друга, вместе нам удалось сделать нечто особенное. Хорошая новость в том, что я буду рядом с Леброном все лето, так что у меня будет много возможностей поговорить с ним. Он знает, какое у меня к нему отношение…
Во время наших разговоров буду уговаривать Леброна остаться в «Лейкерс», – пообещал форвард «озерников».
У Джеймса есть опция выхода из контракта с «озерниками» в межсезонье-2024.