Энтони Дэвис: «Буду все лето уговаривать Леброна остаться в «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис надеется, что Леброн Джеймс останется в «Лейкерс».

«Считаю, что мы здорово дополняем друг друга, вместе нам удалось сделать нечто особенное. Хорошая новость в том, что я буду рядом с Леброном все лето, так что у меня будет много возможностей поговорить с ним. Он знает, какое у меня к нему отношение…

Во время наших разговоров буду уговаривать Леброна остаться в «Лейкерс», – пообещал форвард «озерников».

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «озерниками» в межсезонье-2024.

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3 комментария
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Только второй день пошёл после вылета ЛАЛ, а его медиа отдел уже работает на всю катушку.
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А когда Энтони Дэвис стал ген менеджером Лалки?
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