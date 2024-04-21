Мэджик Джонсон: «Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не виноваты в проигрыше «Лейкерс»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

Мэджик Джонсон прокомментировал поражение «Лейкерс».

«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не виноваты в проигрыше «Лейкерс». Как я говорил ранее, защитники должны играть хорошо, они этого не сделали. Д’Анджело Расселл забросил 1 из 9 трехочковых. Ривз молчал большую часть игры. Они набрали всего 26 очков на двоих.

18 очков «Наггетс» после подборов в нападении были существенным фактором, но окончательно инициатива перешла на их сторону в третьей четверти, когда Расселл допустил потерю, которая привела к очкам «Денвера». Затем исполнил неточный лей-ап, который должен был довести отрыв «Лейкерс» до 5 очков, вместо этого «Наггетс» сравняли счет и уже не отпускали игру», – написал легендарный разыгрывающий в сети X.

«Денвер» выиграл матч против «Лейкерс» со счетом 114:103 и повел в серии 1-0.

На счету разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла – 13 очков при 5 из 11 с игры и 1 из 9 трехочковых.

Защитник Остин Ривз набрал 13 очков при 3 из 3 с игры и 2 из 6 трехочковых.

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22 комментария
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классика, выигрывает Леброн, проигрывает команда
+102
-11
+91
Рафик не уиновен
+53
-2
+51
Виноваты судьи, которые дали Денверу аж 6 штрафных, а Лал всего 19. Это ни в какие ворота
+44
-4
+40
Ну вот повторяется история прошлого года, именно на Денвере ДиЛо перестаёт попадать! Может высокогорье так сказывается на нём? Но сами попытки были в целом норм, но залетать перестало, забей он свои 3-4 трёхи, то всё могло пойти иначе.
+19
-3
+16
"3 из 3 с игры". А трехочковые не с игры что-ли бросают?
+16
0
+16
Ответ Last avenger
классика, выигрывает Леброн, проигрывает команда
Царь хороший, бояре плохие
+12
0
+12
Ответ TurboMen
Ну вот повторяется история прошлого года, именно на Денвере ДиЛо перестаёт попадать! Может высокогорье так сказывается на нём? Но сами попытки были в целом норм, но залетать перестало, забей он свои 3-4 трёхи, то всё могло пойти иначе.
Не на Денвере. ДиЛо перестал попадать в ПО с нулевой. Окей, не это основная проблема. Зачем ему партнеры постоянно дают мяч и ждут броска, когда он перестает попадать? Вот тут вопрос.
+10
-1
+9
НБА, как и жизнь цикличны: травмы Кавая Ленарда перед/во время плей-офф, плохая игра ролевых вокруг Леброна…
+8
0
+8
Ответ TurboMen
потому что он рекордсмен лал по трёхам за сезон и его процент очень хорош. Но в целом согласен, у вас не идут трёхи, ну сыграйте через проходы, набросы, средние броски, обязательно вот трёхи нужны...
Но они и играют с ним не первую игру. У ДиЛо 2 состояния, либо он ловит кураж и все летит, либо начинает заливать все подряд (парадоксально продолжает верить в себя). Вчера был второй Расселл. Даже Денвер это понял и не пытался его накрывать и играть плотно. Но не ЛАЛ. Флешбеки с прошлой игры в ПО. И тут я снова повторю фамилию Ривза. Человек умеет тащить, умеет включаться, умеет попадать и вести игру, но его упорно игнорируют в пользу «ледяного» ДиЛо.
+6
0
+6
Ответ arspurs9
Не на Денвере. ДиЛо перестал попадать в ПО с нулевой. Окей, не это основная проблема. Зачем ему партнеры постоянно дают мяч и ждут броска, когда он перестает попадать? Вот тут вопрос.
потому что он рекордсмен лал по трёхам за сезон и его процент очень хорош. Но в целом согласен, у вас не идут трёхи, ну сыграйте через проходы, набросы, средние броски, обязательно вот трёхи нужны...
+4
0
+4
Денвер коллективно намного сильнее чем Лейкерс, и вчера это было очень четко видно
+3
0
+3
А, серьезно? Ну спасибо за разъяснение. А я то думаю, почему Расселл бегает с 0/5 из-за дуги, рядом стоит открытый Ривз, а Брон продолжает в упор игнорировать Остина, отдавая вечно мяч своему братишке ДиЛо.
+5
-2
+3
ЛАЛы сами выбрали Денвер.. Поэтому и отгребут по полной..
+5
-3
+2
Ривс думает что он Карри - что не треха - на 2 метра дальше дуги.
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У Денвера одна только скамейка сильнее старта ЛАЛ, тут ужё всё, приехали.
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Команда бросала трёшки 10% и подбор не могла забрать, импотенция какая то .. к сожалению против Денвера роллевики не тянут, Леброна загрузили по полной и он просто устал, как по мне его вина в поражение так же есть, возраст ему не даёт играть всю игру
+2
-2
0
Ответ arspurs9
Но они и играют с ним не первую игру. У ДиЛо 2 состояния, либо он ловит кураж и все летит, либо начинает заливать все подряд (парадоксально продолжает верить в себя). Вчера был второй Расселл. Даже Денвер это понял и не пытался его накрывать и играть плотно. Но не ЛАЛ. Флешбеки с прошлой игры в ПО. И тут я снова повторю фамилию Ривза. Человек умеет тащить, умеет включаться, умеет попадать и вести игру, но его упорно игнорируют в пользу «ледяного» ДиЛо.
ДиЛо не умеет идти в проход.
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Ответ michaeli
ДиЛо не умеет идти в проход.
Он ничего не умеет кроме бросков из всех позиций. Опять же, не реализации, а просто бросков. Будет лететь мимо - он будет бросать. Так же делает Леброн, только во-первых у него еще есть огромный спектр навыков, во-вторых он всем все доказал карьерой. Что кому доказал Расселл - загадка. Я еще с прошлого ПО говорю, что дайте Ривзу столько же доверия, сколько Расселлу, результат будет лучше.
В итогу открытому Остину часто мяч просто не дают, зато пихают его всегда ДиЛо.
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формально... но есть же еще командный дух, а есть ли такой компонент у Лейкерс? Не уверен...
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Ответ Lokomotiv__1992
Команда бросала трёшки 10% и подбор не могла забрать, импотенция какая то .. к сожалению против Денвера роллевики не тянут, Леброна загрузили по полной и он просто устал, как по мне его вина в поражение так же есть, возраст ему не даёт играть всю игру
>как по мне его вина в поражение так же есть, возраст ему не даёт играть всю игру

Виновен без шанса на реабилитацию
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Ответ Вальдано
ЛАЛы сами выбрали Денвер.. Поэтому и отгребут по полной..
Они не выбирали. У них не было выбора - проиграй Пеликанам - могли и Сакраменто проиграть и отправиться на рыбалку. Так присмотрят рыбные места на реке Колорадо- хотя Денвер далековато от истоков. И не факт что с Оклой было бы лучше - устали бы бегать за молодёжью.
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