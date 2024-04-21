Мэджик Джонсон: «Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не виноваты в проигрыше «Лейкерс»

Мэджик Джонсон прокомментировал поражение «Лейкерс».

« и не виноваты в проигрыше «Лейкерс». Как я говорил ранее, защитники должны играть хорошо, они этого не сделали. Д’Анджело Расселл забросил 1 из 9 трехочковых. Ривз молчал большую часть игры. Они набрали всего 26 очков на двоих.

18 очков «Наггетс» после подборов в нападении были существенным фактором, но окончательно инициатива перешла на их сторону в третьей четверти, когда Расселл допустил потерю, которая привела к очкам « ». Затем исполнил неточный лей-ап, который должен был довести отрыв « » до 5 очков, вместо этого «Наггетс» сравняли счет и уже не отпускали игру», – написал легендарный разыгрывающий в сети X.

«Денвер» выиграл матч против «Лейкерс» со счетом 114:103 и повел в серии 1-0.

На счету разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла – 13 очков при 5 из 11 с игры и 1 из 9 трехочковых.

Защитник Остин Ривз набрал 13 очков при 3 из 3 с игры и 2 из 6 трехочковых.