Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард близки к возвращению в строй

Теги травмы Док Риверс Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард почти восстановились от травм.

Звезды «Милуоки» близки к возвращению в строй и имеют хорошие шансы сыграть в шестом матче серии с «Индианой» (2-3).

В среду, когда у «Бакс» запланирован выходной, Адетокумбо и Лиллард будут тренироваться на площадке.

«Они очень, очень близки к возвращению», – сказал главный тренер «Милуоки» Док Риверс.

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу и пропустил две последние игры. Адетокумбо не провел в серии ни одного матча из-за травмы голени.

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4 комментария
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Это уже интересно и слив в 5-м матче может аукнуться)) Инди хоть и прикольная команда для регулярки, но в плей-офф чот не то и не туда. Куда больше внимания к серии, если Баксы во 2-м раунде, да еще с Доком Риверсом ))
+10
0
+10
Ответ One More time
Это уже интересно и слив в 5-м матче может аукнуться)) Инди хоть и прикольная команда для регулярки, но в плей-офф чот не то и не туда. Куда больше внимания к серии, если Баксы во 2-м раунде, да еще с Доком Риверсом ))
Если Док камбекнет с 1-3 будет история. Баскетбол больше никогда не будет прежним
+9
0
+9
К следующему сезону будут в порядке)
+2
-2
0
Интрига всей серии..
+1
-1
0
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