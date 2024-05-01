Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард близки к возвращению в строй

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард почти восстановились от травм.

Звезды « » близки к возвращению в строй и имеют хорошие шансы сыграть в шестом матче серии с «Индианой» (2-3).

В среду, когда у «Бакс» запланирован выходной, Адетокумбо и Лиллард будут тренироваться на площадке.

«Они очень, очень близки к возвращению», – сказал главный тренер «Милуоки» .

усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу и пропустил две последние игры. не провел в серии ни одного матча из-за травмы голени.