Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард близки к возвращению в строй
Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард почти восстановились от травм.
Звезды «Милуоки» близки к возвращению в строй и имеют хорошие шансы сыграть в шестом матче серии с «Индианой» (2-3).
В среду, когда у «Бакс» запланирован выходной, Адетокумбо и Лиллард будут тренироваться на площадке.
«Они очень, очень близки к возвращению», – сказал главный тренер «Милуоки» Док Риверс.
Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу и пропустил две последние игры. Адетокумбо не провел в серии ни одного матча из-за травмы голени.