Бобби Портис извинился перед одноклубниками за удаление в 4-м матче с «Пэйсерс» и пообещал исправиться в следующей игре

Бобби Портис извинился перед одноклубниками за удаление в 4-м матче с «Пэйсерс».

Форвард « » был удален в первой же четверти за удар Эндрю Нембарда по лицу. Команда играла без травмированных Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо, уступив 113:126, 1-3.

«Я эмоциональный игрок. Отдаю всего себя на площадке. Во время четвертого матча случилась потасовка. Возможно, я тогда перестарался, пересек линию. В итоге не смог продолжить игру, подвел команду и просто обязан был извиниться. Признать, что поступил неправильно. Поначалу ты думаешь, что не сделал ничего особенного, но, наблюдая за игрой в раздевалке, я понял, что мог бы быть очень полезен команде.

Я извинился, признал, что совершил ошибку и сказал, что постараюсь исправиться в следующем матче», – признался Портис.

Во вторник набрал 29 очков и 10 подборов, «Бакс» обыграли «Пэйсерс» 115:92 и сократили отставание в серии (2-3).