Бобби Портис извинился перед одноклубниками за удаление в 4-м матче с «Пэйсерс» и пообещал исправиться в следующей игре

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Бобби Портис Баскетбол

Бобби Портис извинился перед одноклубниками за удаление в 4-м матче с «Пэйсерс».

Форвард «Милуоки» был удален в первой же четверти за удар Эндрю Нембарда по лицу. Команда играла без травмированных Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо, уступив 113:126, 1-3.

«Я эмоциональный игрок. Отдаю всего себя на площадке. Во время четвертого матча случилась потасовка. Возможно, я тогда перестарался, пересек линию. В итоге не смог продолжить игру, подвел команду и просто обязан был извиниться. Признать, что поступил неправильно. Поначалу ты думаешь, что не сделал ничего особенного, но, наблюдая за игрой в раздевалке, я понял, что мог бы быть очень полезен команде.

Я извинился, признал, что совершил ошибку и сказал, что постараюсь исправиться в следующем матче», – признался Портис.

Во вторник Бобби набрал 29 очков и 10 подборов, «Бакс» обыграли «Пэйсерс» 115:92 и сократили отставание в серии (2-3).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пацаны не извиняются
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий