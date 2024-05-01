Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали 58 очков на двоих, «Бакс» победили «Пэйсерс» в 5-м матче

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Крис Миддлтон Бобби Портис Баскетбол

«Бакс» победили «Пэйсерс» в 5-м матче без Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.

В составе «Милуоки» форварды Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали 58 очков на двоих.

Миддлтон записал на свой счет 29 очков, 12 подборов и 5 передач, Бобби Портис – 29 очков и 10 подборов.

«Бакс» обыграли «Пэйсерс» 115:92 и сократили отставание в серии (2-3). Они стали первой командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух самых результативных игроков в регулярном чемпионате.

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