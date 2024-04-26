НБА. Плей-офф. «Индиана» встретится с «Милуоки», «Даллас» примет «Клипперс», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

« » примет « ». « » постарается продолжить успех второго матча в домашней игре с « ». « » попытается вернуться в серию с «Миннесотой».

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

Счет в серии – 1-1.

Счет в серии – 1-1.

«Миннесота» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.