НБА. Плей-офф. «Индиана» встретится с «Милуоки», «Даллас» примет «Клипперс», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Индиана» примет «Милуоки». «Даллас» постарается продолжить успех второго матча в домашней игре с «Клипперс». «Финикс» попытается вернуться в серию с «Миннесотой».
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 27 апреля, 00.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Счет в серии – 1-1.
- Дата проведения
- 27 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Счет в серии – 1-1.
- Дата проведения
- 27 апреля, 05.30, «Footprint Center»
«Миннесота» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Кеши было 5 серий в которых его команда уступала 0:2 и только в одной его команда победила.
Подчистить потери, найти удобный размен и обязательно транзишен выиграть. Только так победу вижу
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