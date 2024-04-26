НБА. Плей-офф. «Индиана» встретится с «Милуоки», «Даллас» примет «Клипперс», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»

Теги результаты Даллас Индиана Клипперс Милуоки Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Индиана» примет «Милуоки». «Даллас» постарается продолжить успех второго матча в домашней игре с «Клипперс». «Финикс» попытается вернуться в серию с «Миннесотой».

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

Индиана – Милуоки
Дата проведения
27 апреля, 00.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1.

Даллас – Клипперс
Дата проведения
27 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1.

Финикс – Миннесота
Дата проведения
27 апреля, 05.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Миннесота» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев
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Ответ Максим Яблонский
Бол Бол мог бы стать для Финикса эдаким своим ШГА, ежели бы заместо Нуркича его ставили в основу, а шутеры Дюрент и Бил стояли по углам, Букер тоже сторожил по дуге влево-вправо как кэтч-энд-шутер, то бишь эти три шутера растягивали бы защиту и давали спейсинг для Бол Бола, а он бы драйвил в изоляции к кольцу, давил в краску, уходил на шаге от супротивника либо постапил его и приводил атаку в движенье, на нем бы сдваивались и он бы скидывал шутеру либо решал бы сам эпизод. Но Финикс предпочел сливать без модернизированного ШГА, коим можно сделать Бол Бола, а также Дюрента, Била и Букера в ролях кетч-энд-шутеров, просто потому что у Вогеля не хватает смелости перед мировой толпой сделать этот напрашивающийся революционный шаг.
Достойный сюр, улыбнуло
+3
0
+3
Эту игру Клипперс должны взять, по идее.
+3
-2
+1
Немного бестолковой статистики.
У Кеши было 5 серий в которых его команда уступала 0:2 и только в одной его команда победила.
+1
0
+1
Финикс будет интересно посмотреть как дома сыграют.
Подчистить потери, найти удобный размен и обязательно транзишен выиграть. Только так победу вижу
0
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Mil
Dal
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Ответ Максим Яблонский
Бол Бол мог бы стать для Финикса эдаким своим ШГА, ежели бы заместо Нуркича его ставили в основу, а шутеры Дюрент и Бил стояли по углам, Букер тоже сторожил по дуге влево-вправо как кэтч-энд-шутер, то бишь эти три шутера растягивали бы защиту и давали спейсинг для Бол Бола, а он бы драйвил в изоляции к кольцу, давил в краску, уходил на шаге от супротивника либо постапил его и приводил атаку в движенье, на нем бы сдваивались и он бы скидывал шутеру либо решал бы сам эпизод. Но Финикс предпочел сливать без модернизированного ШГА, коим можно сделать Бол Бола, а также Дюрента, Била и Букера в ролях кетч-энд-шутеров, просто потому что у Вогеля не хватает смелости перед мировой толпой сделать этот напрашивающийся революционный шаг.
Zm
https://bookmix.ru/notes/images/8/0/2/notes_1599028193.jpg
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Ответ Яма
Немного бестолковой статистики. У Кеши было 5 серий в которых его команда уступала 0:2 и только в одной его команда победила.
А у букера и била?
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