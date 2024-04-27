Дарвин Хэм о Д’Анджело Расселле: «Оставлю стартовую пятерку без изменений»
Дарвин Хэм не станет менять основу после трех подряд поражений от «Денвера».
Главный тренер «Лейкерс» в пятницу после теоретического занятия заявил, что сохранит стартовую пятерку с Д’Анджело Расселлом на четвертый матч серии с «Денвером» (0-3).
«Оставлю стартовую пятерку без изменений», – пообещал Хэм.
Расселл в третьем матче не набрал ни одного очка за 24 минуты и во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от команды.
«Хочется дать своим игрокам шанс добиться успеха. После первой игры могли возникнуть вопросы, но вы видели, что мы сделали во второй. Расселл тогда вернулся в зал, как и всегда, и здорово поработал. И был очень хорош во втором матче. Хотя мы проиграли, он был одной из причин, по которым мы оставались в игре.
Надо доверять своим игрокам. Верить в них. Когда они это видят, то шансы на успешную игру сильно повышаются», – заявил Хэм.
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Не сомневался даже, 12 раз шанс дает, дальше все идет по одному же заведомо проигрышному сценарию. По играм уже счет 0-11 от Денвера, по логике Хэма шансы на успешную игру уже не то что должны были повыситься, а улететь в небеса. Но почему то не улетают и это "почему то" - сам Хэм.