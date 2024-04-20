Дарвин Хэм: «По глазам Джеймса видно, насколько все серьезно»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм заявил, что у Леброна Джеймса максимальный настрой на плей-офф.

«Лейкерс» предстоит сыграть с «Денвером» в 1-м раунде плей-офф.

«Просто выражение его лица. По глазам видно, насколько все серьезно.

Пришло время для важных дел», – сказал главный тренер «озерников».

Джеймс отметил, что у него остается не так много возможностей сыграть в решающих матчах НБА.

«Знаю, что у меня осталось не так уж много времени, чтобы играть в игру, которую я так люблю. Каждый момент, когда я выхожу на площадку – это удовольствие и радость. Плей-офф, регулярный чемпионат, плей-ин, внутрисезонный турнир – все это становится только интереснее в связи с тем, что я нахожусь на завершающем этапе карьеры», – заявил 39-летний баскетболист.

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7 комментариев
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Вот только в глазах Хэма - пустота и непонимание)
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Ответ Xellos Sama
Комментарий скрыт
Да не будет 4—0.Дед полон сил, Лейкерс будут рвать с Денвером))
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Вот и свела судьба...эти глаза напротив.
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Хочется только пожелать здоровья и удачи Лейкерс. Именно удача плюс здоровье очень пригодятся с Денвером.
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