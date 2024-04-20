Дарвин Хэм: «По глазам Джеймса видно, насколько все серьезно»

Дарвин Хэм заявил, что у Леброна Джеймса максимальный настрой на плей-офф.

« » предстоит сыграть с « » в 1-м раунде плей-офф.

«Просто выражение его лица. По глазам видно, насколько все серьезно.

Пришло время для важных дел», – сказал главный тренер «озерников».

отметил, что у него остается не так много возможностей сыграть в решающих матчах .

«Знаю, что у меня осталось не так уж много времени, чтобы играть в игру, которую я так люблю. Каждый момент, когда я выхожу на площадку – это удовольствие и радость. Плей-офф, регулярный чемпионат, плей-ин, внутрисезонный турнир – все это становится только интереснее в связи с тем, что я нахожусь на завершающем этапе карьеры», – заявил 39-летний баскетболист.