Игроки «Лейкерс» хотели, чтобы ассистент главного тренера Фил Хэнди заменил Дарвина Хэма по ходу сезона

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джини Басс Энтони Дэвис Руи Хатимура Дарвин Хэм Фил Хэнди Баскетбол

Джини Басс не рассматривала вопрос увольнения Дарвина Хэма в течение сезона.

По сообщению источников, группа игроков была заинтересована в назначении ассистента главного тренера Фила Хэнди на должность Хэма.

Леброн Джеймс регулярно игнорировал установки Хэма по ходу сезона и предпочитал взаимодействовать с Хэнди по вопросам командной тактики.

Хатимура, начинавший сезон со скамейки, по информации инсайдера, также больше доверяет помощнику главного тренера. Энтони Дэвис критически относится к защитным схемам Хэма.

«Лейкерс» находятся на девятом месте в Западной конференции с результатом 45-35 за два матча до конца регулярного чемпионата.

Ожидается, что по окончанию сезона дискуссия относительно будущего главного тренера Дарвина Хэма в команде возобновится.

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9 комментариев
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Ответ Undrey
очень много отмазок голый король готовит, как всегда виноваты будут все, кроме него)
Не помню, чтобы в прошлом году он кого-то обвинял.
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Ответ Undrey
очень много отмазок голый король готовит, как всегда виноваты будут все, кроме него)
Очень много никчемного хейта обиженный гс глор говорит, опять винит ЛеБрона во всех смертных грехах.
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+8
Ответ Undrey
очень много отмазок голый король готовит, как всегда виноваты будут все, кроме него)
Ты вообще понимаешь значение выражения "голый король"?
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Уважаемый Лейкерс! Я тоже могу что-то сказать Леброну, Дэвису и остальной команде, чтобы меня потом послали, организую тренировочный процесс, если что, можно будет винить меня во всех бедах, возьму дешевле Хэма. Если что, пишите в личку).
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Ответ Ballboy13
Сами братишку Хэма на пост поставили, сами ему по ходу сезона дифирамбы пели, сами нож в спину воткнули.
Ну так после того, как они меньше чем через сезон после выигранного титула послали Фогеля, ноль удивления. Там все плохие, и тренерский штаб, и фронт офис. Только игроки все в белом стоят. А вообще с учётом того, как медиа вылизывает игровой iq и гений Деда и часто форсят тезис, что он сам играющий тренер, и тренер ему не нужен, потому что Леброн ежесекундно видит в голове 3 миллиона всех возможных вариантов развития атакующей комбинаций врага, а ещё способен в баскетбол с закрытыми глазами и по памяти играть как шахматные грандмастеры, очень забавно наблюдать за всей этой ситуацией с тренерами.
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Ответ Никола Тесла
Уважаемый Лейкерс! Я тоже могу что-то сказать Леброну, Дэвису и остальной команде, чтобы меня потом послали, организую тренировочный процесс, если что, можно будет винить меня во всех бедах, возьму дешевле Хэма. Если что, пишите в личку).
Никола, тебе надо в Денвер - к земляку. )
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