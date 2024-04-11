Игроки «Лейкерс» хотели, чтобы ассистент главного тренера Фил Хэнди заменил Дарвина Хэма по ходу сезона
Джини Басс не рассматривала вопрос увольнения Дарвина Хэма в течение сезона.
По сообщению источников, группа игроков была заинтересована в назначении ассистента главного тренера Фила Хэнди на должность Хэма.
Леброн Джеймс регулярно игнорировал установки Хэма по ходу сезона и предпочитал взаимодействовать с Хэнди по вопросам командной тактики.
Хатимура, начинавший сезон со скамейки, по информации инсайдера, также больше доверяет помощнику главного тренера. Энтони Дэвис критически относится к защитным схемам Хэма.
«Лейкерс» находятся на девятом месте в Западной конференции с результатом 45-35 за два матча до конца регулярного чемпионата.
Ожидается, что по окончанию сезона дискуссия относительно будущего главного тренера Дарвина Хэма в команде возобновится.