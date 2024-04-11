Игроки «Лейкерс» хотели, чтобы ассистент главного тренера Фил Хэнди заменил Дарвина Хэма по ходу сезона

Джини Басс не рассматривала вопрос увольнения Дарвина Хэма в течение сезона.

По сообщению источников, группа игроков была заинтересована в назначении ассистента главного тренера Фила Хэнди на должность Хэма.

регулярно игнорировал установки Хэма по ходу сезона и предпочитал взаимодействовать с Хэнди по вопросам командной тактики.

, начинавший сезон со скамейки, по информации инсайдера, также больше доверяет помощнику главного тренера. критически относится к защитным схемам Хэма.

« » находятся на девятом месте в Западной конференции с результатом 45-35 за два матча до конца регулярного чемпионата.

Ожидается, что по окончанию сезона дискуссия относительно будущего главного тренера в команде возобновится.