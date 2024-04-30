Майкл Мэлоун: «Дарвин Хэм – отличный тренер. Надеюсь, он надолго задержится здесь»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Дарвин Хэм Баскетбол

Майкл Мэлоун поддержал Дарвина Хэма.

Главный тренер «Денвера» высказал свое мнение о коллеге из «Лейкерс» после победы в пятом матче и завершении серии против калифорнийской команды (4-1).

«Дарвин Хэм – отличный тренер. И это не самая простая работа. Считаю, что Дарвин отлично справляется. Он хороший человек, хороший тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он надолго задержится здесь, потому что он этого заслуживает.

Леброн, вероятно, является лучшим игроком всех времен, Дэвис – игрок уровня Зала славы. Нам не хотелось возвращаться в Лос-Анджелес на шестой матч. Теперь у нас есть возможность начать подготовку к субботе, когда мы сойдемся с очень сильной «Миннесотой». Еще раз отдаю должное «Лейкерс», это была очень непростая серия, гораздо более сложная, чем итоговый счет 4-1. Нам приходилось вырывать победу буквально в каждом матче», – заявил Мэлоун.

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5 комментариев
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Мы все верим в новый контракт Хэма. Желательно пожизненный
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Конечно, надеется. Приятно, когда есть тренер которого можно свипать каждый год
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Майкл Мэлоун: "Дарвин Хэм – просто Хэм. Надеюсь, он надолго задержится здесь. Люблю свипы и простые серии в плове".
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ахахаха это 5! Майкл, мы все надеемся )
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Нормально протроллил
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