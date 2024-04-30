Майкл Мэлоун: «Дарвин Хэм – отличный тренер. Надеюсь, он надолго задержится здесь»

Майкл Мэлоун поддержал Дарвина Хэма.

Главный тренер « » высказал свое мнение о коллеге из «Лейкерс» после победы в пятом матче и завершении серии против калифорнийской команды (4-1).

« – отличный тренер. И это не самая простая работа. Считаю, что Дарвин отлично справляется. Он хороший человек, хороший тренер, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он надолго задержится здесь, потому что он этого заслуживает.

Леброн, вероятно, является лучшим игроком всех времен, Дэвис – игрок уровня Зала славы. Нам не хотелось возвращаться в Лос-Анджелес на шестой матч. Теперь у нас есть возможность начать подготовку к субботе, когда мы сойдемся с очень сильной «Миннесотой». Еще раз отдаю должное « », это была очень непростая серия, гораздо более сложная, чем итоговый счет 4-1. Нам приходилось вырывать победу буквально в каждом матче», – заявил .