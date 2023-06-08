Брайан Уиндхорст: «Будущее Криса Пола находится в Лос-Анджелесе или Финиксе»

По мнению инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, разыгрывающий либо останется в « », либо перейдет в один из лос-анджелесских клубов.

«Думаю, что будущее Криса Пола находится в одном из двух городов. Один из них — Лос-Анджелес, будь то « » или « ». Обеим командам нужен разыгрывающий, их разыгрывающие — свободные агенты, Расселл Уэстбрук и Д’Анджело Расселл.

Не исключено, что «Санз» вернут Криса Пола. Это тоже стоит отметить. Это будет реструктуризация в стиле НФЛ, когда контракт оплачивается исходя из частичной гарантии, и команда возвращает игрока за меньшую зарплату. Так что я бы поставил на Лос-Анджелес или Финикс, если его контракт будет выкуплен», – сказал Уиндхорст.

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