Дражен Анзулович после поражения от УНИКСа: «Когда играешь с таким соперником, нужно сделать что-то сверх того, что ты можешь»

Дражен Анзулович прокомментировал поражение от УНИКСа в 3-м матче (67:90, 0-3).

«Поздравляю УНИКС. И поздравляю свою команду с тем, как мы играли три четверти.

Думал перед игрой, что у нас есть шансы – и старался, чтобы и команда так думала. Но когда играешь с таким соперником, нужно сделать что-то сверх того, что ты можешь сделать. А мы сделали наоборот: когда нужно было дать больше – они дали меньше.

Спасибо болельщикам, их сегодня было много, и их поддержка очень важна для нас. И спасибо нашим игрокам за сезон», – сказал главный тренер «Самары».