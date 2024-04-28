Велимир Перасович: «Самара» создавала УНИКСу проблемы в каждом матче»

Велимир Перасович прокомментировал победу над «Самарой» и выход в 1/2 финала.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с выходом в полуфинал. Это очень важно для нас и далось непросто по причине возросшего уровня команд, выступающих в .

Отмечу, что в четвертьфинале мы играли против хорошей команды. По ходу сезона « » демонстрировала отличный, тактически умный баскетбол со сменами в защите. В каждом матче соперник создавал нам проблемы.

К счастью, к плей-офф УНИКС подошел в приличной форме. В строй вернулись травмированные игроки, и сейчас мы выглядим лучше», – сказал главный тренер .