Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Ваноли Кремону», «Брешия» сыграет с «Венецией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Брешия» встретится с «Венецией», «Виртус» примет « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 19-7, – 18-8, – 18-8, – 17-9, Реджо-Эмилия – 14-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 13-14, Наполи – 12-14, Динамо Сассари – 12-14, Скафати – 11-15, Ваноли Кремона – 11-15, Тревизо – 10-16, Варезе – 10-16, Бриндизи – 8-18, Виктория Либертас – 9-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.