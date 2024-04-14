Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Ваноли Кремону», «Брешия» сыграет с «Венецией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
Лидер чемпионата «Брешия» встретится с «Венецией», «Виртус» примет «Ваноли Кремону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.00, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.15, «Виртус Арена»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.30, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.00, «PalaMangano»
Положение команд: Брешия – 19-7, Виртус – 18-8, Милан – 18-8, Венеция – 17-9, Реджо-Эмилия – 14-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 13-14, Наполи – 12-14, Динамо Сассари – 12-14, Скафати – 11-15, Ваноли Кремона – 11-15, Тревизо – 10-16, Варезе – 10-16, Бриндизи – 8-18, Виктория Либертас – 9-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.