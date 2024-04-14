Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Ваноли Кремону», «Брешия» сыграет с «Венецией» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виртус Варезе Скафати Наполи Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Брешия Тревизо Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Брешия» встретится с «Венецией», «Виртус» примет «Ваноли Кремону».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тревизо – Милан
Дата проведения
14 апреля, 18.00, «PalaVerde»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Бриндизи
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Виртус – Ваноли Кремона
Дата проведения
14 апреля, 19.15, «Виртус Арена»
Онлайн матча

Брешия – Рейер Венеция
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Наполи – Динамо Сассари
Дата проведения
14 апреля, 20.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Скафати – Варезе
Дата проведения
14 апреля, 21.00, «PalaMangano»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 19-7, Виртус – 18-8, Милан – 18-8, Венеция – 17-9, Реджо-Эмилия – 14-12, Пистоя – 14-13, Тренто – 14-13, Дертона – 13-14, Наполи – 12-14, Динамо Сассари – 12-14, Скафати – 11-15, Ваноли Кремона – 11-15, Тревизо – 10-16, Варезе – 10-16, Бриндизи – 8-18, Виктория Либертас – 9-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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