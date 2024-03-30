Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» проиграл «Венеции» и другие результаты

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.

«Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» дома проиграл «Венеции».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тревизо – Виктория Либертас 93:89 (27:26, 18:18, 22:20, 26:25)
Дата проведения
30 марта, 19.00, «PalaVerde»
Онлайн матча
Тревизо
Боумэн (21), Поликэп (17 + 8 подборов), Аллен (13), Робинсон (12), Олисевичюс (9 + 6 потерь) – старт; Харрисон (14), Медзанотте (5), Дзанелли (2), Фаджан (0).
Виктория Либертас
Макдаффи (17 + 9 подборов), Чинчарини (14 + 8 подборов + 6 передач), Маццола (11), Бэмфорт (10), Блуитт (6) – старт; Райт-Форман (11), Форд (8), Висконти (7), Тамбоне (5).

Дертона – Ваноли Кремона 87:76 (20:18, 21:18, 25:19, 21:21)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча
Дертона
Росс (15), Обасоан (14), Северини (14), Камагате (8), Страутиньш (7) – старт; Бальдассо (12), Уимс (12), Томас (3), Доу (2), Канди (0), Дзерини (0).
Ваноли Кремона
Эдриан (11), Денегри (10), Маккалох (10), Голден (10), Пеккья (6) – старт; Дэвис (13), Лэйси (9), Пикколи (3), Дзанотти (3), Эбуа (1).

Наполи – Рейер Венеция 90:97 (14:24, 28:30, 20:25, 28:18)
Дата проведения
30 марта, 21.00, «PalaEldo»
Онлайн матча
Наполи
Эннис (20 + 9 передач), Соколовски (10), Оуэнс (10), Браун (9), Зубчич (8) – старт; Пуллен (25), Де Николао (6), Левер (2), Мабор (0).
Рейер Венеция
Симмс (22), Такер (15), Списсу (12 + 6 передач), Казарин (7), Тесситори (4) – старт; Кабенгеле (14 + 10 подборов), Уилджер (13), Хайдеггер (7), О'Коннелл (3), Де Николао (0).

Тренто – Скафати 84:79 (20:22, 16:20, 19:17, 29:20)
Дата проведения
30 марта, 21.30, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Болдуин (24), Муни (18), Гражулис (11), Ньянг (5), Билига (2) – старт; Кук (8), Хабб (6), Форрай (5), Альвити (3), Конти (2).
Скафати
Пинкинс (20 + 8 подборов), Робинсон (19), Гэмбл (7), Муаха (3), Риверс (2) – старт; Джентиле (16), Хенри (10), Нанджи (2), Пини (0).

Бриндизи – Динамо Сассари 70:76 (16:17, 14:18, 19:20, 21:21)
Дата проведения
30 марта, 22.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Снид (25), Вашингтон (12), Бартли (12), Лачевски (9), Байе (0) – старт; Моррис (5), Лакуинтана (5), Smith (2), Рийсмаа (0), Ломбарди (0).
Динамо Сассари
Джефферсон (15 + 6 передач), Тайри (9), Гомбо (6), Харалабопулос (5), Крушлин (2) – старт; Каппеллетти (16 + 5 потерь), Диоп (14), Маккинни (9), Джентиле (0), Трейер (0).

Реджо-Эмилия – Милан 68:72 (11:24, 20:15, 15:21, 22:12)
Дата проведения
30 марта, 22.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча
Реджо-Эмилия
Гэллоуэй (17), Файе (8), Уэбер (2), Витали (2), Килло (0) – старт; Смит (16), Эткинс (13), Блэк (5), Ульетти (3), Грант (2).
Милан
Тонут (19), Миротич (18), Мелли (10), Шилдс (7), Напьер (2) – старт; Холл (7), Флаккадори (6), Фойгтманн (2), Хайнс (1).

Варезе – Брешия 92:95 (22:21, 26:23, 19:28, 25:23)
Дата проведения
30 марта, 23.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча
Варезе
Мэннион (37 + 5 потерь), Браун (14), Спенсер (12 + 9 подборов), Макдермотт (12), Моретти (5) – старт; Бессон (10), Gilmore (2), Окики (0).
Брешия
Билан (25 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Кристон (14), Петручелли (12), Делла Валле (10), Гэбриэл (3) – старт; Бернелл (13 + 8 подборов), Массинбург (12), Курно (4), Акеле (2).

Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-7, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 12-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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