Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» проиграл «Венеции» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.

«Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» дома проиграл «Венеции».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-7, Виртус – 17-7, – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 12-12, – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.