Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» проиграл «Венеции» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли семь матчей.
«Милан» в гостях победил «Реджо-Эмилию», «Наполи» дома проиграл «Венеции».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «PalaVerde»
- Тревизо
- Боумэн (21), Поликэп (17 + 8 подборов), Аллен (13), Робинсон (12), Олисевичюс (9 + 6 потерь) – старт; Харрисон (14), Медзанотте (5), Дзанелли (2), Фаджан (0).
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дертона
- Росс (15), Обасоан (14), Северини (14), Камагате (8), Страутиньш (7) – старт; Бальдассо (12), Уимс (12), Томас (3), Доу (2), Канди (0), Дзерини (0).
- Дата проведения
- 30 марта, 21.00, «PalaEldo»
- Наполи
- Эннис (20 + 9 передач), Соколовски (10), Оуэнс (10), Браун (9), Зубчич (8) – старт; Пуллен (25), Де Николао (6), Левер (2), Мабор (0).
- Дата проведения
- 30 марта, 21.30, «PalaTrento»
- Тренто
- Болдуин (24), Муни (18), Гражулис (11), Ньянг (5), Билига (2) – старт; Кук (8), Хабб (6), Форрай (5), Альвити (3), Конти (2).
- Дата проведения
- 30 марта, 22.00, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Снид (25), Вашингтон (12), Бартли (12), Лачевски (9), Байе (0) – старт; Моррис (5), Лакуинтана (5), Smith (2), Рийсмаа (0), Ломбарди (0).
- Динамо Сассари
- Джефферсон (15 + 6 передач), Тайри (9), Гомбо (6), Харалабопулос (5), Крушлин (2) – старт; Каппеллетти (16 + 5 потерь), Диоп (14), Маккинни (9), Джентиле (0), Трейер (0).
- Дата проведения
- 30 марта, 22.30, «Palasport Bigi»
- Реджо-Эмилия
- Гэллоуэй (17), Файе (8), Уэбер (2), Витали (2), Килло (0) – старт; Смит (16), Эткинс (13), Блэк (5), Ульетти (3), Грант (2).
- Дата проведения
- 30 марта, 23.00, «Enerxenia Arena»
- Варезе
- Мэннион (37 + 5 потерь), Браун (14), Спенсер (12 + 9 подборов), Макдермотт (12), Моретти (5) – старт; Бессон (10), Gilmore (2), Окики (0).
- Брешия
- Билан (25 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Кристон (14), Петручелли (12), Делла Валле (10), Гэбриэл (3) – старт; Бернелл (13 + 8 подборов), Массинбург (12), Курно (4), Акеле (2).
Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-7, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 12-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.