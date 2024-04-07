Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Милан» встретится с «Тренто» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Виртус» и «Венеция», делящие второе место в чемпионате, встретятся в матче друг с другом. «Милан» примет «Тренто».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Виктория Либертас
Дата проведения
7 апреля, 13.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Варезе – Наполи
Дата проведения
7 апреля, 17.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Скафати
Дата проведения
7 апреля, 18.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Бриндизи – Тревизо
Дата проведения
7 апреля, 19.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Виртус
Дата проведения
7 апреля, 19.15, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Милан – Тренто
Дата проведения
7 апреля, 20.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Пистоя – Реджо-Эмилия
Дата проведения
7 апреля, 20.30, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 19-7, Виртус – 17-8, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Пистоя – 13-12, Дертона – 13-13, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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