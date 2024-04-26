Реджи Джексон получил растяжение голеностопа, участие в четвертом матче с «Лейкерс» под вопросом

Теги травмы Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Реджи Джексон Баскетбол

Реджи Джексон травмировал голеностоп.

Защитник «Денвера» перемещается с использованием костылей.

«У него растяжение, мы увидим, будет ли он готов завтра. Он работал над восстановлением все утро. Мы постараемся, чтобы он был доступен, но пока его участие в игре под вопросом», – прокомментировал состояние Джексона главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

Защитник набирает 2,7 очка и 1,3 передачи за 8,3 минуты в среднем в серии с «Лейкерс».

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3 комментария
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Вот это ЛАЛ поперло
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У ЛАЛ появился шанс уйти от свипа.
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