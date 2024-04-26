Реджи Джексон получил растяжение голеностопа, участие в четвертом матче с «Лейкерс» под вопросом
Реджи Джексон травмировал голеностоп.
Защитник «Денвера» перемещается с использованием костылей.
«У него растяжение, мы увидим, будет ли он готов завтра. Он работал над восстановлением все утро. Мы постараемся, чтобы он был доступен, но пока его участие в игре под вопросом», – прокомментировал состояние Джексона главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.
Защитник набирает 2,7 очка и 1,3 передачи за 8,3 минуты в среднем в серии с «Лейкерс».