Джо Маззулла: «Жаль, что это поражение воспринимают как некое бедствие. Сама природа плей-офф предполагает сложности»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла философски отнесся к поражению от «Майами».

«Бостон» уступил во второй встрече серии с «Хит» со счетом 101:111. Команды подходят к матчам в Майами с результатом 1-1.

«Жаль, что это поражение воспринимают как некое бедствие. Сама природа плей-офф предполагает сложности. Если ты считаешь, что пройдешь всю дистанцию без взлетов и падений, ты не трезво смотришь на вещи

Нам нужно вернуться к записям, посмотреть, что мы делали правильно, и выяснить, где требуются изменения», – заявил главный тренер «Селтикс» после матча.

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5 комментариев
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Сложности предполагает наличие пустой картонной коробки на бровке, с такой разницей в классе исполнителей Споэльстра закрыл бы серию свипом ещё в феврале
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Во, тренер во всей красе!)
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Я не понимаю это напускное спокойствие. Как с таким настроем можно претендовать на что-то серьезное? Неужели вы не сделали никаких выводов из прошлого года? В том году был самый сильный ростер, в этом году усилили, а по менталке как будто все еще хуже стало.
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Трезвые слова, настоящая истина баскетбола:) Понятно у Хит в перспективе, нет ни каких шансов на выход🤫
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