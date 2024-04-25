Джо Маззулла: «Жаль, что это поражение воспринимают как некое бедствие. Сама природа плей-офф предполагает сложности»

Джо Маззулла философски отнесся к поражению от «Майами».

« » уступил во второй встрече серии с «Хит» со счетом 101:111. Команды подходят к матчам в с результатом 1-1.

«Жаль, что это поражение воспринимают как некое бедствие. Сама природа плей-офф предполагает сложности. Если ты считаешь, что пройдешь всю дистанцию без взлетов и падений, ты не трезво смотришь на вещи

Нам нужно вернуться к записям, посмотреть, что мы делали правильно, и выяснить, где требуются изменения», – заявил главный тренер «Селтикс» после матча.