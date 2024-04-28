Леброн Джеймс: «Каждая следующая игра будет испытанием сама по себе»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс не расслабляется после победы над «Денвером».

«Мы подошли к третьей четверти с лучшим настроем. Лучше начали вторую половину игры. Они уничтожали нас в третьих четвертях раньше.

Мы все еще проигрываем 1-3. Каждая игра будет испытанием сама по себе. Мы справились с задачей продлить серию сегодня, но нам придется стать еще лучше.

Последняя четверть – время оформлять победу. Нам не удавалось сделать это в предыдущих встречах, рад, что мне удалось помочь команде добиться этого сегодня», – заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Форвард «Лейкерс» набрал 14 очков в заключительной четверти победной игры (119:108) и помог команде уменьшить разрыв в серии первого раунда плей-офф (1-3).

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Денверу бы начать игру нормально хоть раз, не проигрывать по 10-15 в середине игр.
4-0 по такому ходу игр - совсем неадекватно было бы. 3-1 более чем удачно для Денвера
+4
-3
+1
Сегодня Леброн отдал мяч в розыгрыше и реализовался на входах с получением. В таком раскладе йокич успевает только глянуть в его сторону.
Надежда, что удача подыграет ЛАЛ и продлит удовольствие наблюдать за противостоянием.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий