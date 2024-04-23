Леброн Джеймс смерил взглядом Джамала Мюррэя, который пытался забить через него сверху
Леброн Джеймс эффектно накрыл Джамала Мюррэя.
Форвард «Лейкерс» помешал разыгрывающему «Денвера» забить сверху в дебюте встречи, после чего вызывающе посмотрел на оппонента.
«Наггетс» вырвали победу под сирену благодаря броску Мюррэя – 101:99, 2-0.
Момент крутейший просто.
Будь в заголовке что-то типа : потрясающий блок-шот Леброна, то в комментах были бы одни восторженные отзывы.
Но заголовок провокационный. И зная что было в конце матча , легко предугадать , что комментарии будут уже с издёвкой над Леброном.