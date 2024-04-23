Леброн Джеймс смерил взглядом Джамала Мюррэя, который пытался забить через него сверху

Леброн Джеймс эффектно накрыл Джамала Мюррэя.

Форвард « » помешал разыгрывающему « » забить сверху в дебюте встречи, после чего вызывающе посмотрел на оппонента.

«Наггетс» вырвали победу под сирену благодаря броску – 101:99, 2-0.