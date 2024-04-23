Леброн Джеймс смерил взглядом Джамала Мюррэя, который пытался забить через него сверху

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Леброн Джеймс эффектно накрыл Джамала Мюррэя.

Форвард «Лейкерс» помешал разыгрывающему «Денвера» забить сверху в дебюте встречи, после чего вызывающе посмотрел на оппонента.

«Наггетс» вырвали победу под сирену благодаря броску Мюррэя – 101:99, 2-0.

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6 комментариев
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Ответ boller_73
Надо было ему в конце держать Мюррея, а не Дэвису)
Так он никакущий был, треху еле шмальнул, не то чтобы еще и за малышом гоняться, а у Дэвиса хотя бы габариты есть.
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Вот ведь что заголовок делает.. магия не иначе!
Момент крутейший просто.
Будь в заголовке что-то типа : потрясающий блок-шот Леброна, то в комментах были бы одни восторженные отзывы.

Но заголовок провокационный. И зная что было в конце матча , легко предугадать , что комментарии будут уже с издёвкой над Леброном.
+4
-1
+3
Надо было ему в конце держать Мюррея, а не Дэвису)
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Ответ boller_73
Надо было ему в конце держать Мюррея, а не Дэвису)
Это ничего бы не изменило
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