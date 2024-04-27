Сергей Карасев о 3-м матче с «Уралмашем»: «Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Уралмаш Баскетбол

Сергей Карасев поделился ожиданиями от 3-го матча серии с «Уралмашем».

– Можете ли назвать «Уралмаш» домашней командой?

– Они неплохо играют дома при поддержке трибун. Хотя свои стены помогают любой команде играть агрессивнее и качественнее. Свои болельщики помогают любому клубу, но это плей-офф, поэтому надо побеждать и на чужом паркете.

– В чем на данный момент главная сила «Уралмаша»?

– Наверно, на данный момент их главная сила под кольцом. Это Нэльсон, Эллис. Также Октавиус здорово провел оба матча. Нэльсон был очень полезен во втором. Будем стараться играть против них еще жестче, но ни в коем случае нельзя забывать и про заднюю линию. Пока неизвестно, что с Уиттакером, выйдет ли он завтра на площадку. Угроза исходит ото всех, поэтому необходимо сконцентрироваться и собраться перед третьим матчем.

– Что поможет нам закончить эту серию в Екатеринбурге?

– Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. И то, что мы ведем в серии 2-0, еще не значит, что исход предрешен. Нужно выходить и выкладываться на 100%, выполнять установку тренера и биться «один за всех, и все за одного». За счет этого мы сможем победить в третьем матче.

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1 комментарий
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Скромничает Карасëв. Зенит на голову сильнее, ни о каком соперничестве и речи быть не должно.
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