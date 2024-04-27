Джейсон Кидд: «Напряжение растет, психологический фактор будет важным в нашей серии»

Теги Даллас Клипперс Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд оценил расклад сил в серии с «Клипперс» (2-1).

В пятницу «Даллас» победил 101:90 и вырвался вперед в противостоянии первого раунда – 2-1.

«Мы все сражались за каждый сантиметр площадки, чтобы победить.

Напряжение растет, психологический фактор будет все более важным в нашей серии. Сегодня парни хорошо справились, защищая друг друга», – рассказал главный тренер «Мэверикс».

В четвертой четверти с площадки были удалены Расселл Уэстбрук и Пи Джей Вашингтон.

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