Джоэл Эмбиид играет в плей-офф с параличом лицевого нерва
У Джоэла Эмбиида снова проблемы со здоровьем .
Центровой «Филадельфии» играет в плей-офф-2024 с параличом лицевого нерва.
У Эмбиида легкая форма паралича Белла. Это состояние началось во время победного матча плей-ин против «Майами». Баскетболист хотел сохранить это в тайне, чтобы не создавать отвлекающий фактор для команды.
Болельщики обратили внимание на проблемы с лицом у Эмбиида во время второго матча серии плей-офф с «Нью-Йорком».
После третьего матча серии первого раунда, в котором Джоэл набрал рекордные для себя в плей-офф 50 очков (125:114, 1-2), самый ценный игрок НБА описал ситуацию.
«Это довольно сильно мешает, затрагивая левую сторону лица, рот и глаз. Приходится тяжело, но я не сдаюсь. Жаль, что так вышло, но это не оправдание. Борьба продолжается, надо делать свое дело и не останавливаться», – заявил Эмбиид.
Лидер «Сиксерс» также играет на фоне проблем с левым коленом, операцию на котором он перенес в феврале.
Водитель не был похож на мертвого, кстати.
- Оттого, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.
Орел подумал: дай попробую и я так жить. Хорошо.
Летят орел и ворон завидели они палую лошадь, спустились и сели.
Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, ворон.. чем триста лет питаться падалью, лучше хоть раз в жизни напиться живой кровью