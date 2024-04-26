Джоэл Эмбиид играет в плей-офф с параличом лицевого нерва

Теги травмы Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

У Джоэла Эмбиида снова проблемы со здоровьем .

Центровой «Филадельфии» играет в плей-офф-2024 с параличом лицевого нерва.

У Эмбиида легкая форма паралича Белла. Это состояние началось во время победного матча плей-ин против «Майами». Баскетболист хотел сохранить это в тайне, чтобы не создавать отвлекающий фактор для команды.

Болельщики обратили внимание на проблемы с лицом у Эмбиида во время второго матча серии плей-офф с «Нью-Йорком». 

После третьего матча серии первого раунда, в котором Джоэл набрал рекордные для себя в плей-офф 50 очков (125:114, 1-2), самый ценный игрок НБА описал ситуацию.

«Это довольно сильно мешает, затрагивая левую сторону лица, рот и глаз. Приходится тяжело, но я не сдаюсь. Жаль, что так вышло, но это не оправдание. Борьба продолжается, надо делать свое дело и не останавливаться», – заявил Эмбиид.

Лидер «Сиксерс» также играет на фоне проблем с левым коленом, операцию на котором он перенес в феврале.

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27 комментариев
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фаны Лейкерс с такой травмой игру своей команды сегодня смотрели. Для сведения.
+54
-1
+53
Кристен Стюарт с такой травмой в кино играет. Для сведения.
+27
-5
+22
Было тоже самое. В целом нормально, играть не сильно мешает. Неудобно пить/есть - выливается вода из угла рта. Спать проблемно - приходится прижимать глаз к подушке, так как иначе веко не закрывается и глаз пересыхает. При определённых углах зрения сбивается фокусировка, немного двоится в глазах.
+14
-2
+12
Ответ Михаил Опякин
Кристен Стюарт с такой травмой в кино играет. Для сведения.
кажется все таки есть небольшая разница между игрой в плейофф нба и игрой в кино
+13
-5
+8
Ответ ST-L
Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-лишь тридцать три года? - Оттого, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: дай попробую и я так жить. Хорошо. Летят орел и ворон завидели они палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, ворон.. чем триста лет питаться падалью, лучше хоть раз в жизни напиться живой кровью
вчера видел на машине наклейку: "чем жить пи....расом, лучше умереть героем".
Водитель не был похож на мертвого, кстати.
+6
0
+6
Ответ culpa
Так лечится же это как-то или само проходит в итоге?
Может и само пройти, если не сильно зажат нерв. Я витаминки пил, ходил на лечебную физкультуру : тренировки для мышц лица. Месяца за два/три вернулся в норму. Но это всё индивидуально. Зависит от характера защемления нерва
+4
0
+4
Ответ Do you know?
извините, скажите пожалуйста а из за чего это было у вас? И как потом вылечили?
Из-за чего, не установили. Нерв проходит между костями и мышцами. И любое расширение/опухоль мягких тканей может пережать нерв. А причины могут быть самые разные: ушиб, инфекция. При такой ситуации стараются убрать причину того, что давит на нерв, иногда просто подождать, пока ушиб пройдёт. А потом тренировки для лицевых мышц. Рожицы корчить перед зеркалом. Чём-то похоже на занятия у логопеда.
+4
0
+4
Ответ Light Yagami
Никакой баскетбол того не стоит, закончит карьеру на инвалидном кресле
Какое инвалидное кресло? Это не тот паралич, что разбивал людей в романах 19го века. Это просто пержатие одного нерва на лице. Неудобство, дискомфорт, но не более того. Его могла какая-нибудь муха укусить и на пару недель лицо замкнуть. Всё в порядке с ним будет.
+4
0
+4
Ответ Lumex
Из-за чего, не установили. Нерв проходит между костями и мышцами. И любое расширение/опухоль мягких тканей может пережать нерв. А причины могут быть самые разные: ушиб, инфекция. При такой ситуации стараются убрать причину того, что давит на нерв, иногда просто подождать, пока ушиб пройдёт. А потом тренировки для лицевых мышц. Рожицы корчить перед зеркалом. Чём-то похоже на занятия у логопеда.
Ужасно, это и терпение нужно и сил. А я раньше думал что это происходит из за нервного срыва или стресса. Спасибо за ответ.
+3
0
+3
Ответ ST-L
кажется все таки есть небольшая разница между игрой в плейофф нба и игрой в кино
Зачем настолько серьёзно искать тут какую-то параллель со спортом? Чел просто пошутил про Кристен Стюарт)
+4
-1
+3
Ответ culpa
Зачем настолько серьёзно искать тут какую-то параллель со спортом? Чел просто пошутил про Кристен Стюарт)
Да он не понял просто про кого речь вот и тупит
+2
0
+2
Ответ Light Yagami
Никакой баскетбол того не стоит, закончит карьеру на инвалидном кресле
Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-лишь тридцать три года?
- Оттого, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.
Орел подумал: дай попробую и я так жить. Хорошо.
Летят орел и ворон завидели они палую лошадь, спустились и сели.
Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, ворон.. чем триста лет питаться падалью, лучше хоть раз в жизни напиться живой кровью
+3
-1
+2
жесть он разваливается
+3
-1
+2
поступок с хватанием мерзкий. но не признавать талант и стремление добиться результата, несмотря на травмы, только хейтеры способны на такое. Да, вероятно по понимаю игры он уступает Николе. Но Никола один такой. Сказки от хейтеров про штрафные выглядят полным бредом. Ты попробуй останови такую тушу с навыками без фола. Тем более, когда последние подходы были умышленными фолами никс
+5
-3
+2
Ответ ST-L
кажется все таки есть небольшая разница между игрой в плейофф нба и игрой в кино
да, мимика лица для актеров намного важнее чем для боллеров
+1
0
+1
Ответ omega pepega
фаны Лейкерс с такой травмой игру своей команды сегодня смотрели. Для сведения.
🤣🤣
+1
0
+1
Ответ omega pepega
фаны Лейкерс с такой травмой игру своей команды сегодня смотрели. Для сведения.
Жестоко, но смешно)
+1
0
+1
Ответ Lumex
Было тоже самое. В целом нормально, играть не сильно мешает. Неудобно пить/есть - выливается вода из угла рта. Спать проблемно - приходится прижимать глаз к подушке, так как иначе веко не закрывается и глаз пересыхает. При определённых углах зрения сбивается фокусировка, немного двоится в глазах.
извините, скажите пожалуйста а из за чего это было у вас? И как потом вылечили?
+1
0
+1
У них с Симонсом полюбасу один врач.
+2
-1
+1
Ответ Михаил Опякин
Кристен Стюарт с такой травмой в кино играет. Для сведения.
И Киану Ривз)
0
0
0
Ответ Михаил Опякин
Кристен Стюарт с такой травмой в кино играет. Для сведения.
Сск, добивающий))
0
0
0
Ответ Lumex
Было тоже самое. В целом нормально, играть не сильно мешает. Неудобно пить/есть - выливается вода из угла рта. Спать проблемно - приходится прижимать глаз к подушке, так как иначе веко не закрывается и глаз пересыхает. При определённых углах зрения сбивается фокусировка, немного двоится в глазах.
Так лечится же это как-то или само проходит в итоге?
0
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