Джоэл Эмбиид играет в плей-офф с параличом лицевого нерва

У Джоэла Эмбиида снова проблемы со здоровьем .

Центровой «Филадельфии» играет в плей-офф-2024 с параличом лицевого нерва.

У Эмбиида легкая форма паралича Белла. Это состояние началось во время победного матча плей-ин против «Майами». Баскетболист хотел сохранить это в тайне, чтобы не создавать отвлекающий фактор для команды.

Болельщики обратили внимание на проблемы с лицом у Эмбиида во время второго матча серии плей-офф с « ».

После третьего матча серии первого раунда, в котором набрал рекордные для себя в плей-офф 50 очков (125:114, 1-2), самый ценный игрок описал ситуацию.

«Это довольно сильно мешает, затрагивая левую сторону лица, рот и глаз. Приходится тяжело, но я не сдаюсь. Жаль, что так вышло, но это не оправдание. Борьба продолжается, надо делать свое дело и не останавливаться», – заявил Эмбиид.

Лидер «Сиксерс» также играет на фоне проблем с левым коленом, операцию на котором он перенес в феврале.