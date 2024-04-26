Джоэл Эмбиид набрал 50 очков и помог «Филадельфии» сократить отставание в серии с «Нью-Йорком»

Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд по очкам в плей-офф.

Звездный центровой набрал 50 очков в третьем мачте серии первого раунда с « » и помог команде сократить отставание – 125:114, 1-2.

За 41 минуту действующий MVP реализовал 13 из 19 с игры и 19 из 21 с линии. В его активе также 8 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

стал третьим баскетболистом в истории «Сиксерс», который набрал 50 и более очков в матче плей-офф. Ранее это делали (трижды) и .

Джоэл – третий в истории НБА, кто набирает 50 очков, совершив менее 20 бросков с игры в плей-офф.

После поражения во втором матче Эмбиид заявил, что его команда лучше и «выиграет серию».