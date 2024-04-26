Джоэл Эмбиид набрал 50 очков и помог «Филадельфии» сократить отставание в серии с «Нью-Йорком»

Теги Аллен Айверсон Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео Билли Каннингем НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд по очкам в плей-офф.

Звездный центровой набрал 50 очков в третьем мачте серии первого раунда с «Нью-Йорком» и помог команде сократить отставание – 125:114, 1-2.

За 41 минуту действующий MVP НБА реализовал 13 из 19 с игры и 19 из 21 с линии. В его активе также 8 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Эмбиид стал третьим баскетболистом в истории «Сиксерс», который набрал 50 и более очков в матче плей-офф. Ранее это делали Аллен Айверсон (трижды) и Билли Каннингем.

Джоэл – третий в истории НБА, кто набирает 50 очков, совершив менее 20 бросков с игры в плей-офф.

После поражения во втором матче Эмбиид заявил, что его команда лучше и «выиграет серию».

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2 комментария
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21 со штрафных это перебор даже для этого чудовища.
А так конечно как будто травмы и не было. Хорош.
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13 с игры при 50 очках даже хуже звучит, чем 21 штрафной. Но победу принес, молодец
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