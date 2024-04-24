Спортивный врач Брайан Саттерер: «Высока вероятность повреждения нерва у Джоэла Эмбиида»

Теги травмы Филадельфия НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Известный спортивный врач обратил внимание на повреждение нерва у Джоэла Эмбиида.

«Это изображение позволяет с высокой долей вероятности утверждать о наличии некоторой травмы или повреждения нерва у Эмбиида. Видите, что левая сторона лба не морщится, в отличие от правой?

Это означает, что левая сторона не получает нервной иннервации, как правая. Думаю о феномене паралича Белла, но с поражением только верхней ветви черепного нерва, а не всего, иначе у него также отвис бы рот», – пишет Брайан Саттерер.

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6 комментариев
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Игрок знатный, но всякая хрень к нему липнет
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Покажите ему поднятую бровь Карло Анчелотти.
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Когда он моргал одним глаза мне прям не по себе стало
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что не помешало ему на 1,5 ногах наскрести 34 против не самых мёртвых хартенштайна и робинсона
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Ответ SamArus51
Покажите ему поднятую бровь Карло Анчелотти.
А еще лучше, это бровь Оксимирона
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