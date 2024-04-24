Спортивный врач Брайан Саттерер: «Высока вероятность повреждения нерва у Джоэла Эмбиида»

Известный спортивный врач обратил внимание на повреждение нерва у Джоэла Эмбиида.

«Это изображение позволяет с высокой долей вероятности утверждать о наличии некоторой травмы или повреждения нерва у . Видите, что левая сторона лба не морщится, в отличие от правой?

Это означает, что левая сторона не получает нервной иннервации, как правая. Думаю о феномене паралича Белла, но с поражением только верхней ветви черепного нерва, а не всего, иначе у него также отвис бы рот», – пишет Брайан Саттерер.