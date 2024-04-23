Д’Анджело Расселл: «Несколько сомнительных свистков оказали сильное влияние на ход игры»

Д’Анджело Расселл выразил недовольство судейством во 2-м матче с «Наггетс».

« » уступили « » со счетом 99:101, 0-2. Команда исполнила 13 штрафных за игру.

«Мне нравилось наше положение. Своими действиями на площадке мы дали себе шанс. но несколько сомнительных свистков оказали сильное влияние на дальнейший ход игры. Как-то так. Мы все все видели», – заявил Расселл.

Под занавес третьей четверти судьи зафиксировали бросковый фол у Джамала Мюррэя на . Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун взял челлендж, который оказался успешным.

Судьи отменили первоначальное решение, посчитав контакт «незначительным».