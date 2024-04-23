Д’Анджело Расселл: «Несколько сомнительных свистков оказали сильное влияние на ход игры»

Теги Денвер Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл выразил недовольство судейством во 2-м матче с «Наггетс».

«Лейкерс» уступили «Денверу» со счетом 99:101, 0-2. Команда исполнила 13 штрафных за игру.

«Мне нравилось наше положение. Своими действиями на площадке мы дали себе шанс. но несколько сомнительных свистков оказали сильное влияние на дальнейший ход игры. Как-то так. Мы все все видели», – заявил Расселл.

Под занавес третьей четверти судьи зафиксировали бросковый фол у Джамала Мюррэя на Расселле. Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун взял челлендж, который оказался успешным.

Судьи отменили первоначальное решение, посчитав контакт «незначительным».

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6 комментариев
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Господи, сколько же нытья от игроков ЛАЛ, вы вели +20 , и слили игру , ну окей пропустили на тебе фол, и теперь вы говорите из-за этого фола вы и проиграли? Какие же тряпки там собрались.
+16
-3
+13
ДиЛоу хорош, на каком-то отрезке шёл 5/5 3РА, и вообще контрактный год отрабатывает по полной, но соперник слишком силён
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Лучше играй лучше, играй как Мюррэй
+1
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Честно говоря, по эпизоду с челленджем вообще непонятно почему он стал успешным, хотя вообще для всех комментаторов это был очевидный фол. Я реально могу подумать, что Фостер решил не убивать интригу в матче, потому что, если бы сгорал челлендж и тайм-аут, то у Денвера бы перед 4 четвертью он всего один оставался. Момент реально неприятный и отчасти переломный для Лейкерс, но проиграли все-таки не из-за него точно
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опять ноют
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Брон бросал открытую 3 ху победу
кто мешал забрать игру? ну конечно судьи
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