Д’Анджело Расселл – болельщикам «Лейкерс»: «Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас»
Д’Анджело Расселл дал обещание болельщикам «Лейкерс».
«Я не могу сказать то, что хочу, потому что меня оштрафуют и это станет вирусным. Скажу лишь одно. Я же говорил, что начну попадать.
Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас», – написал разыгрывающий «Лейкерс» в соцсети.
Расселл набрал 23 очка, реализовав 7 из 11 из-за дуги, во втором матче серии плей-офф против «Денвера» (99:101, 0-2).
Что-то заставит взять себя в руки