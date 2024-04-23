Д’Анджело Расселл – болельщикам «Лейкерс»: «Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас»

Д’Анджело Расселл дал обещание болельщикам «Лейкерс».

«Я не могу сказать то, что хочу, потому что меня оштрафуют и это станет вирусным. Скажу лишь одно. Я же говорил, что начну попадать.

Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас», – написал разыгрывающий « » в соцсети.

набрал 23 очка, реализовав 7 из 11 из-за дуги, во втором матче серии плей-офф против « » (99:101, 0-2).