Д’Анджело Расселл – болельщикам «Лейкерс»: «Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл дал обещание болельщикам «Лейкерс».

«Я не могу сказать то, что хочу, потому что меня оштрафуют и это станет вирусным. Скажу лишь одно. Я же говорил, что начну попадать.

Мы все равно победим. Не теряйте веру в нас», – написал разыгрывающий «Лейкерс» в соцсети.

Расселл набрал 23 очка, реализовав 7 из 11 из-за дуги, во втором матче серии плей-офф против «Денвера» (99:101, 0-2).

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5 комментариев
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0-10 за последние 10 матчей.... что может быть более оптимистично?
+3
0
+3
Он прав. Когда-нибудь Лейкерс точно победит Денвер. Может даже уже в следующей регулярке.
+4
-1
+3
Ответ GerbertS
0-10 за последние 10 матчей.... что может быть более оптимистично?
С Клипперс была похожая история.
+2
0
+2
Рассел когда-нибудь победит
Что-то заставит взять себя в руки
0
0
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Не говори гоп..
0
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