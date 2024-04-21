Д’Анджело Расселл: «Не помню, когда в последний раз совершал 20 бросков за матч. Так что я рад»

Д’Анджело Расселл заявил, что доволен своей игрой в 1-м матче против «Денвера».

«У меня были отличные моменты, мне не на что злиться. Не помню, когда в последний раз совершал 20 бросков за матч. Возможно, не все 20 были хорошими, 5 или 6 из них были сомнительными, но я знаю, на что я способен. Так что, если честно, я рад. Иногда мяч просто не попадает в кольцо», – сказал разыгрывающий « ».

реализовал 6 из 20 с игры (1 из 9 из-за дуги) и набрал 13 очков в первом матче серии плей-офф против « » (103:114).