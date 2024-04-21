Д’Анджело Расселл: «Не помню, когда в последний раз совершал 20 бросков за матч. Так что я рад»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл заявил, что доволен своей игрой в 1-м матче против «Денвера».

«У меня были отличные моменты, мне не на что злиться. Не помню, когда в последний раз совершал 20 бросков за матч. Возможно, не все 20 были хорошими, 5 или 6 из них были сомнительными, но я знаю, на что я способен. Так что, если честно, я рад. Иногда мяч просто не попадает в кольцо», – сказал разыгрывающий «Лейкерс».

Расселл реализовал 6 из 20 с игры (1 из 9 из-за дуги) и набрал 13 очков в первом матче серии плей-офф против «Денвера» (103:114).

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20 комментариев
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А в Денвере то как рады...
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Ну если не читать перевод, который изуродовали для кликбейта, а слушать оригинал - он говорит что бросил по делу, в основном хорошие броски, просто промазал, бывает. И он не "рад", а уверен что если ему будут давать так бросать во 2 игре, то он их забьет. Что звучит довольно адекватно
+42
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+42
Ответ Денис Кёнигсберг
Броска 4 бы ещё залетело, были бы шансы на интересную концовку
Это точно. Еще и Денвер целых 6 штрафных пробил, а так бы и концовки никакой не было, легчайшая победа Лал, эх..
+19
-6
+13
Короче , 30 процентов с игры это уже норма... В конце сезона на выход Ди )
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+12
нормально Расселл поджигает фанов
+8
-1
+7
Ответ Bannerpilot
А в Денвере то как рады...
Опередил
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Броска 4 бы ещё залетело, были бы шансы на интересную концовку
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Неудачные игры бывают у всех,но в этом случае Рассел как будто не очень разочарован результатом,а рад тому,что бросил 20 раз
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Он стебется что ли. Карл 1из 9 или перевод опять кривой.
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Моментов))
С каких пор в баскете стали считать какие-то там моменты? Скоро будут попаданию в душку восхищаться, как попаданию в штангу.
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Ответ Иннокентий Смоктуновский
Моментов)) С каких пор в баскете стали считать какие-то там моменты? Скоро будут попаданию в душку восхищаться, как попаданию в штангу.
Ну есть открытые броски, и броски с сопротивлением. Когда игрока выводят на бросок, или он сам за счет навыка выходит на него... Все сделал правильно, но не попал. Тем не менее попытка оправдана. К этому же сводится игра, найти выгодную позицию, чтобы забросить мяч.
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Ответ Xell
Он стебется что ли. Карл 1из 9 или перевод опять кривой.
они так говорят, что как хочешь так и переводи.
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Ответ Андрей 13
В Денвере тоже не все попадали. Просто вот эта "должность" "подручный Леброна", можно сказать расстрельная. Более менее с ней справлялся Ирвинг. Но тот вовремя сбежал. угнетало видимо его, что мяч у Джеймса, и тот решает, что с ним делать. Захочет сбросит, иди мол, твори один на один, или треху заряжай, разбирайся в общем, а я дух переведу пока... Рассел все таки не так силен и одарен. Тут еще и Ривз влезает. Вот поэтому такая хрень случается, то с одним, то с другим... Но с другой стороны, кем не бывает? С дирижером этого "оркестра". Не он подстраивается, а под него подстраиваются остальные "музыканты".
Злодей Леброн дует на мяч и не дает гению Рассела раскрыться
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Ответ fridzon
Ну выдался плохой матч у человека. Уже забыли, как он регулярку тащил? У Денвера уверен Портер или ещё кто из снайперов ещё выдаст игру типа 2 из 10. Бывает такое
Да выдадут, вполне возможно.

Но я только сомневаюсь, что Портер после этого будет радоваться.
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Ответ fridzon
Ну выдался плохой матч у человека. Уже забыли, как он регулярку тащил? У Денвера уверен Портер или ещё кто из снайперов ещё выдаст игру типа 2 из 10. Бывает такое
Ну у ДиЛо всегда такое в ПО, в этом проблема
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26 марта 2024, против Миллуоки, 7 из 22.
В сезоне таких игр было 11.
От 16 до 44 очков в них набирал.
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Рассел полное днище, какие вообще ему попытки давать, его нужно было гнать еще в межсезонье.
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Если послушать, что он на самом деле сказал - он рад, что у него было за матч столько хороших выходов на бросок, а не тому, сколько из них он попал
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