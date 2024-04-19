Айзейя Хартенштайн о словах Пола Рида по поводу слабости «Никс»: «Это подкасты. Вы расслабляетесь и говорите всякую ерунду»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Айзейя Хартенштайн Пол Рид Баскетбол

Айзейя Хартенштайн рассказал о настрое «Нью-Йорка».

«Никс» сыграют с «Сиксерс» в первом раунде плей-офф. Форвард «Филадельфии» Пол Рид назвал оппонентов «самым легким соперником».

«Ну, это его мнение. Мы сосредоточены на своих планах. Это подкасты, вы расслабляетесь и говорите всякую ерунду. Они думают о нас, комментарии не так важны. Мы предпочитаем заниматься работой над собой», – прокомментировал высказывание центровой «Нью-Йорка» Айзейя Хартенштайн.

 

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1 комментарий
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Ничего не имею против П.Рида, но этим вбросом он А.Хартештайно здорово так мотивировал. Придумал себе дополнительную работу)))
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