Айзейя Хартенштайн о словах Пола Рида по поводу слабости «Никс»: «Это подкасты. Вы расслабляетесь и говорите всякую ерунду»

Айзейя Хартенштайн рассказал о настрое «Нью-Йорка».

«Никс» сыграют с «Сиксерс» в первом раунде плей-офф. Форвард «Филадельфии» Пол Рид назвал оппонентов «самым легким соперником».

«Ну, это его мнение. Мы сосредоточены на своих планах. Это подкасты, вы расслабляетесь и говорите всякую ерунду. Они думают о нас, комментарии не так важны. Мы предпочитаем заниматься работой над собой», – прокомментировал высказывание центровой « » .