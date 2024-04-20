Айзейя Хартенштайн: «Эмбиид будет искать фолы»

Айзейя Хартенштайн рассказал о важном аспекте серии с «Филадельфией».

« будет искать фолы, мне кажется, это ключевой фактор. За счет фолов он мог бы получать небольшие передышки, легкие очки с линии. Основная задача – не дать ему поселиться на линии.

Эмбиид – MVP лиги. Стоит ожидать, что где-то он будет получать свистки в свою пользу, на которую вам самим рассчитывать не стоит. Надо делать свое дело, играть в защите всей командой, быть аккуратнее с руками, потому что он будет это использовать.

И это умная игра, почему он не должен этого делать? Я не говорю, что это плохо, если он будет достаточно хорош, чтобы все это организовать, а мы будем продолжать в том же духе, то проблема в нас», – считает центровой «Никс».