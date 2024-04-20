Айзейя Хартенштайн: «Эмбиид будет искать фолы»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн рассказал о важном аспекте серии с «Филадельфией».

«Эмбиид будет искать фолы, мне кажется, это ключевой фактор. За счет фолов он мог бы получать небольшие передышки, легкие очки с линии. Основная задача – не дать ему поселиться на линии.

Эмбиид – MVP лиги. Стоит ожидать, что где-то он будет получать свистки в свою пользу, на которую вам самим рассчитывать не стоит. Надо делать свое дело, играть в защите всей командой, быть аккуратнее с руками, потому что он будет это использовать.

И это умная игра, почему он не должен этого делать? Я не говорю, что это плохо, если он будет достаточно хорош, чтобы все это организовать, а мы будем продолжать в том же духе, то проблема в нас», – считает центровой «Никс».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
-Ты фол видишь?
-Нет.
-А он есть!
Эмбид(с)
+12
0
+12
Человеку нужна вода
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий