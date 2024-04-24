Болельщика, оскорбившего брата Тайриза Халибертона, не удалили с трибун

Теги происшествия Индиана Милуоки НБА болельщики НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Брат Тайриза Халибертона во время 1-го матча серии подвергся расисткому оскорблению.

По словам представителя «Милуоки», служба безопасности арены была уведомлена об инциденте с участием брата игрока «Индианы», но болельщика не удалили с трибун.

«Представитель службы по работе с гостями арены сообщил, что во время воскресного матча несколько гостей сидели не на своих местах. Он попросил группу переместиться на одну секцию на правильные места. Затем один из членов группы сообщил представителю, что человек, сидевший перед ним, использовал в его адрес уничижительный термин. Обвиняемый отверг обвинения.

Группа заняла свои места, о дальнейших инцидентах не сообщалось. Мы очень серьезно относимся к нашей фанатской среде и стремимся обеспечить безопасность и надежность», – говорится в заявлении представителя «Бакс».

Халибертон рассказал об инциденте во время пресс-конференции после второго матча серии плей-офф. По словам защитника «Индианы», один из болельщиков назвал его брата словом «нигер».

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