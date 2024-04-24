Бобби Портис объяснил трэш-ток «Пэйсерс»: «Они лидировали в счете»

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Бобби Портис Баскетбол

Бобби Портис высказался о трэш-токе игроков «Индианы» во 2-м матче серии.

«Они лидировали в счете.

Когда у них идет игра, они смеются, аплодируют и все такое. Когда дела идут плохо, они ничего не говорят. У игроков всегда хорошее настроение, когда идет игра, идет бросок. Я думаю, что это просто человеческая природа и баскетбол.

Так что, да, конечно, у них было хорошее настроение. Но третий матч уже в пятницу», – сказал форвард «Милуоки».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий