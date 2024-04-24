Бобби Портис объяснил трэш-ток «Пэйсерс»: «Они лидировали в счете»
Бобби Портис высказался о трэш-токе игроков «Индианы» во 2-м матче серии.
«Они лидировали в счете.
Когда у них идет игра, они смеются, аплодируют и все такое. Когда дела идут плохо, они ничего не говорят. У игроков всегда хорошее настроение, когда идет игра, идет бросок. Я думаю, что это просто человеческая природа и баскетбол.
Так что, да, конечно, у них было хорошее настроение. Но третий матч уже в пятницу», – сказал форвард «Милуоки».