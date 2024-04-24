Шэмс Чарания: «Бакс» должны быть готовы продолжать играть без Янниса Адетокумбо»

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Шэмс Чарания Баскетбол

По словам Шэмса Чарании, Яннис Адетокумбо еще далек от возвращения в строй.

«Как мне сказали, Яннис начал выполнять некоторые броски в прыжке с места. Это существенный прогресс, но по-прежнему никаких беговых упражнений, никакой двусторонней игры, никакого бега с ускорением. Все это естественный прогресс, необходимый для того, чтобы вернуться после травмы голени.

В пятницу будет третий матч, в воскресенье – четвертый. Если в ближайшие дни не будет прогресса, «Бакс» должны быть готовы продолжать играть без Янниса», – заявил инсайдер.

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Было понятно, что сливают сезон после назначения Дока
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