Шэмс Чарания: «Бакс» должны быть готовы продолжать играть без Янниса Адетокумбо»

По словам Шэмса Чарании, Яннис Адетокумбо еще далек от возвращения в строй.

«Как мне сказали, начал выполнять некоторые броски в прыжке с места. Это существенный прогресс, но по-прежнему никаких беговых упражнений, никакой двусторонней игры, никакого бега с ускорением. Все это естественный прогресс, необходимый для того, чтобы вернуться после травмы голени.

В пятницу будет третий матч, в воскресенье – четвертый. Если в ближайшие дни не будет прогресса, «Бакс» должны быть готовы продолжать играть без Янниса», – заявил инсайдер.