НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Оклахома» – «Новый Орлеан»

Теги результаты Бостон Майами Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке попытается закрепить преимущество в серии против «Майами» (1-0). «Оклахома» встретится дома с «Новым Орлеаном» (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

Бостон – Майами
Дата проведения
25 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 1-0.

Оклахома-Сити – Новый Орлеан
Дата проведения
25 апреля, 04.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Всем приятных сновидений.
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Майами, надо цеплять!
Бостон — бес!
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Всем приятных эмоций от просмотра!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Майами, надо цеплять! Бостон — бес!
На рынке СА только могут ещё что-то зацепить))) Этот Майами уже себя исчерпал, увы. Они и так за 4 года из себя вытащили 146%
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