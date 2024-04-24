НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Оклахома» – «Новый Орлеан»
Сегодня состоятся два матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своей площадке попытается закрепить преимущество в серии против «Майами» (1-0). «Оклахома» встретится дома с «Новым Орлеаном» (1-0).
Первый раунд (до четырех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 25 апреля, 04.30, «Paycom Center»
«Оклахома» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Бостон — бес!