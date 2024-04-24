НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Майами», «Оклахома» – «Новый Орлеан»

Сегодня состоятся два матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке попытается закрепить преимущество в серии против « » (1-0). «Оклахома» встретится дома с « » (1-0).

Первый раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

« » ведет в серии – 1-0.

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.