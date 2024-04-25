Ошибка центра повторов повлияла на ротацию игроков «Оклахомы» в матче с «Новым Орлеаном»

Марк Дэйгнолт рассказал о влиянии ошибки центра повторов на ротацию команды.

Первый фол в матче «Оклахома» – « » был неверно записан на центрового вместо форварда . Общее количество фолов Холмгрена во второй четверти достигло трех.

Журналисты поинтересовались, убрал бы его из игры, если бы у него было два замечания.

«Нет, конечно. Он не играл последние 7,5 минуты второй четверти. Исправленный фол был первым нарушением в игре. Хочу, чтобы вы понимали, что это не ошибка судей на площадке. Это ошибка центра повторов. Арбитры отработали отлично. У них сложная работа, и эта ситуация не имеет к ним никакого отношения», – прокомментировал эпизод главный тренер «Тандер».

«Оклахома» одержала победу со счетом 124:92.