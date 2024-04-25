Ошибка центра повторов повлияла на ротацию игроков «Оклахомы» в матче с «Новым Орлеаном»

Теги Новый Орлеан НБА судьи Оклахома-Сити НБА плей-офф Марк Дэйгнолт Чет Холмгрен Джейлен Уильямс Баскетбол

Марк Дэйгнолт рассказал о влиянии ошибки центра повторов на ротацию команды.

Первый фол в матче «Оклахома» – «Новый Орлеан» был неверно записан на центрового Чета Холмгрена вместо форварда Джейлена Уильямса. Общее количество фолов Холмгрена во второй четверти достигло трех.

Журналисты поинтересовались, убрал бы Марк Дэйгнолт его из игры, если бы у него было два замечания.

«Нет, конечно. Он не играл последние 7,5 минуты второй четверти. Исправленный фол был первым нарушением в игре. Хочу, чтобы вы понимали, что это не ошибка судей на площадке. Это ошибка центра повторов. Арбитры отработали отлично. У них сложная работа, и эта ситуация не имеет к ним  никакого отношения», – прокомментировал эпизод главный тренер «Тандер».

«Оклахома» одержала победу со счетом 124:92.

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1 комментарий
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Холмгрену 1+ очка не хватило, чтобы повторить-побить рекорд для новичков по очкам за первую половину. У Холмгрена 20 за половину, а Илгаускас в 98-м 21 дал. :)
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