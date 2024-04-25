Чет Холмгрен о Шэе Гилджесе-Александере: «Он слишком скромный, чтобы это сказать, но он MVP лиги»

Теги Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Чет Холмгрен Баскетбол

Чет Холмгрен назвал Шэя Гилджеса-Александера MVP после победы над «Пеликанс».

«Оклахома» одержала вторую победу над «Новым Орлеаном» со счетом 124:92 и повела в серии 2-0.

Лучшими в составе «Тандер» стали разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер и центровой Чет Холмгрен.

На счету защитника 33 очка, 5 передач и 2 перехвата при 13 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Холмгрен набрал 26 очков, 7 подборов и 2 блок-шота, реализовав 9 из 13 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

«Он слишком скромный, чтобы это сказать, но он MVP лиги», – заявил центровой в отношении лидера команды.

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16 комментариев
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
безмерно рад, что живу с тобой в одно время. жму руку, обнял
+8
-1
+7
Ответ ST-L
скромные афроамериканцы-игроки НБА разве существуют?
Брансон
+3
-1
+2
Ну,пока что "Колян танцует лучше всех..."(с)
+2
-1
+1
Ответ ST-L
безмерно рад, что живу с тобой в одно время. жму руку, обнял
И заплакал
+1
0
+1
Ответ ARAMIS777
Ну,пока что "Колян танцует лучше всех..."(с)
Коляна ждёт большой успех (с)
+2
-1
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Коляна ждёт большой успех (с)
Естественно. :)
+1
0
+1
Похоже у ОКС будет второй MVP
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15 апреля.
Шэй-Гилджес Александер о награда MVP: "Надеюсь, она достанется мне".
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Каковы ваши доказательства?
+1
-1
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Шай не афроамериканец
А кто он?
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Ответ Alexander Permyakov
А кто он?
афроканадец :D
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