Чет Холмгрен о Шэе Гилджесе-Александере: «Он слишком скромный, чтобы это сказать, но он MVP лиги»

Чет Холмгрен назвал Шэя Гилджеса-Александера MVP после победы над «Пеликанс».

«Оклахома» одержала вторую победу над « » со счетом 124:92 и повела в серии 2-0.

Лучшими в составе «Тандер» стали разыгрывающий и центровой .

На счету защитника 33 очка, 5 передач и 2 перехвата при 13 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Холмгрен набрал 26 очков, 7 подборов и 2 блок-шота, реализовав 9 из 13 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

«Он слишком скромный, чтобы это сказать, но он MVP лиги», – заявил центровой в отношении лидера команды.