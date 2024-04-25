Брэндон Ингрэм оказался на паркете после столкновения с Четом Холмгреном, но смог продолжить игру

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Форвард Брэндон Ингрэм получил удар, опекая центрового Чета Холмгрена.

В третьей четверти центровой «Оклахомы» воткнул локоть в живот форварда «Нового Орлеана», уронил его на паркет, исполнил данк и поднял руки в победном жесте.

«Это боксерский прием. Удар в брюхо в стиле Флойда Мэйвезера. Он парализует тебя», – заметил комментатор матча.

Ингрэм некоторое время пролежал на площадке, держась за живот, но смог продолжить игру.

Матч окончился победой «Оклахомы» со счетом 124:92.

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1 комментарий
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Оказывается не пеликаны будут давить в краску а Тандер. Чет играет в стиле зайона
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