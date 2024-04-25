Джейлен Уильямс: «У меня кружится голова, наверное, стоит перестать кричать изо всех сил, лежа на паркете»

Теги Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Джейлен Уильямс Баскетбол

Джейлен Уильямс рассказал о своей эмоциональности на паркете.

«Когда ты играешь на таком уровне, с такими ставками, тебя переполняют эмоции. Мне, наверное, стоит перестать кричать изо всех сил, лежа на паркете, потому что у меня начинает кружиться голова.

Дело в азарте от уровня соревнования, в воодушевлении от присутствия на площадке в таких матчах. Некоторым людям не удается поучаствовать в таких встречах за всю свою карьеру. Я хочу взять все от этих игр, это очень весело. Независимо от того, как именно складывается ситуация на площадке», – рассказал 23-летний форвард «Оклахомы».

«Тандер» обыграли «Пеликанс» со счетом 124-92 и повели в серии – 2-0.

На счету Джейлена Уильямса 21 очко, 5 подборов и 7 передач при 10 из 17 с игры и 1 из 3 трехочковых.

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2 комментария
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Лежит орёт
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Джей-Даб классный
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